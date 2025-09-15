CHP'nin tarihi 'kurultay davası' başladı!

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’te gerçekleştirilen 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davanın beşinci duruşması, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde başladı.

Türkiye'de gözlerin çevrildiği davada alınacak karara göre CHP'nin mevcut yönetimi görevden alınabilir.

Parti kurmaylarının ağırlıklı görüşü ise davanın erteleneceği yönünde.

ÖZGÜR ÖZEL DAVAYI TAKİP EDİYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve kurmaylarının duruşmayı Genel Merkez’den takip ettiği biliniyor.

Davacılar bu kurultayın iptal edilmesini, mutlak butlan sayılarak CHP lideri Özel ve ekibinin görevden alınarak yerine eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin gelmesini istiyor.

DURUŞMADAN GELİŞMELER

Davayı açan Lütfü Savaş’ın avukatı Onur Üregen, yaptığı konuşmada "Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel, koordinasyonunda birden çok sanık tarafından organize bir şekilde Siyasi Partiler Kanuna muhalefet edilerek oylamaya hile karıştırılması kurultay iradesini ortadan kaldırmıştır. Bu organize suç kapsamında Ankara Başsavcılığı birçok partili hakkında dava açmıştır" ifadelerini kullandı.

CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer, bu sözlere tepki göstererek "Ne demek suç organizasyonu? Böyle beyan olur mu? Sensin suç örgütü? Sensin kriminal? Müdahale edin. Kesin hüküm veriyor" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

CHP’nin kurultay davası bugün! Herkesin gözü bu davadan çıkacak kararda

CHP gündemi yandaşı rahatsız etti! Mahkemeye dikkat çeken çağrı…