CHP, mayıs ayında üç grup başkanvekilinin imzasıyla verdiği seçimle gelinen kamu görevlerinde yargılananların davalarının TRT’den canlı yayınlanmasını öngören ve 9 aydır komisyonda bekleyen kanun teklifi için, bugün TBMM Genel Kurulu gündemine alınması için önerge sundu.

Önerge görüşmelerinin ardından yapılan oylamada, AKP ve MHP milletvekillerinin işbirliği ile reddedildi. Muhalefet partilerinin kabul oyları ise teklifin Genel Kurul gündemine alınmasına yetmedi.

NE OLMUŞTU?

Genel Başkan Özgür Özel başta olmak üzere CHP yönetimi, özellikle İmamoğlu hakkında açılan davalar sürecinde, 'Yargılamalar TRT’den ve isteyen her kanaldan canlı yayınlansın' çağrısını defalarca dile getirmişti.

CHP Grup Başkanvekilleri de seçimle gelmiş kamu görevlileri hakkında yürütülen davalarda, tartışmaların kulis haberlerine, sızdırmalara ve tek taraflı bilgilere bırakılmaması gerektiğini belirtmişti.

MHP'DE ÇAĞRI YAPMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, daha önce yaptığı grup konuşmalarında, İstanbul’daki yargılamalara atıfla, "Yargılama başta TRT olmak üzere tüm televizyonlardan canlı yayınlanmalıdır" çağrısında bulunmuştu.

ADALET BAKANI TOPU MECLİS'E ATMIŞTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise konuyla ilgili soruya, Ceza Muhakemesi Kanunu’ndaki aleniyet ve görüntü yasağı hükümlerini hatırlatarak, "183. maddede görüntü alınması konusunda yasak söz konusudur. Bir değişiklik söz konusu olursa Meclis’imizin takdiridir" karşılığını vermişti.