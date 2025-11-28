CHP'nin üç gün sürecek 39. Olağan "Şimdi İktidar Zamanı" Kurultayı, Ankara Arena Spor Salonu’nda başladı. Kurultayın ilk günü partinin yeni programı ve tüzük değişikliği delegenin onayına sunuldu.

CHP’nin yeni programı oy birliğiyle kabul edildi.

İkinci gün genel başkan, son gün ise PM ve YDK üyeleri seçilecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in PM seçimleri için sunacağı anahtar listesinde önceki kurultayların aksine değişikliğe gitmesi bekleniyor.

CHP'DEN 'İKTİDAR' VURGUSU

2028 Kasım'ına kadar olağan kurultay yapma zorunluluğu olmayan CHP, 39. Olağan Kurultay ile programında "iktidar" vurgusunu öne çıkarıyor.

CHP, genel seçimler sırasında partiyi yönetecek ekibi hazırlamayı da oldukça önemsiyor. Hükümet programına evrilecek parti programı değişikliğine de, iktidara geldiklerinde ne yapacaklarını anlattığı için aynı ölçüde önem atfediyor.

Salondan görüntü

Ayrıca 39. Olağan Kurultay’da listelerin kadın ve gençlik kotaları ile parti faaliyetlerine göre bölgesel temsil gözeterek şekillendirilmesi, kadroların yenilenmesi hedefleniyor.

İKİ YILDA 4 KURULTAY

Davalara konu olan Kasım 2023’teki 38. Olağan Kurultay’dan bu yana bir tüzük kurultayı (4-9 Eylül 2024) ile iki olağanüstü kurultay (6 Nisan 2025 ve 21 Eylül 2025) yapıldı.

Son olağan kurultayda CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel karşısında seçimi kaybetmişti. Kurultay sonrası usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla dava açılmıştı. Davanın 4 Kasım'daki son duruşmasında Mahkeme, davanın 13 Ocak 2026'ya ertelenmesine karar verdi.

ÖZEL’E RAKİP BEKLENMİYOR

Delegelerin yüzde 5’inin, yani yaklaşık 70 delegenin imzasıyla kurultayda herhangi bir parti üyesi genel başkanlığa aday olabilir. Tüzüğe göre gerekli koşulu sağlayan kimseler olursa adaylığını açıklayabilir ancak Genel Başkan Özgür Özel’in karşısına bir aday çıkması beklenmiyor.

Kurultayda esas yarış PM için olacak. Ancak parti içi muhaliflerin karşı liste çıkarması beklenmediği için bu yarışın da bireysel düzeyde kalacağına dikkat çekiliyor.

CHP lideri Özgür Özel'in, çarşaf liste ile gerçekleştirilecek PM seçimi için "tercihini" belli eden 52 kişilik "anahtar liste" çıkarması bekleniyor.

Sekiz üye ise "genel başkan kontenjanı" olarak da adlandırılan Bilim Kültür Sanat Platformu listesinden seçilecek.

PM'DE YER ALMASI BEKLENEN İSİMLER

CHP kulislerinde tartışılan bir başka konu ise 23 Mart'ta tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan partinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun PM'de yer alıp almayacağı.

Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler de dahil pek çok parti yöneticisi, Dilek veya Ekrem İmamoğlu'ndan böyle bir talep duymadıklarını söylüyor.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi İcra Kurulu Üyesi ve İmamoğlu'nun danışmanı Serkan Özcan'ın PM'ye girmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Salondan görüntü

2023 seçimlerinde ittifak ortağı olan partilerden CHP'ye geçen bazı milletvekili ve siyasetçilerin de parti yönetim listelerinde yer alacağı konuşuluyor.

Parti kulislerinde PM'ye girecek isimler arasında DEVA Partisi kökenli İstanbul Milletekili Evrin Rızvanoğlu, İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Demokrat Parti kökenli İzmir Milletvekili Salih Uzun ve eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem sayılıyor.

KILIÇDAROĞLU KATILACAK MI?

Öte yandan, bir süredir Özgür Özel ile aralarında gerilim yaşayan CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultaya katılıp katılmayacağı merak konusu oldu.

Halk TV'de gazeteci yazar İsmail Saymaz, dün Kılıçdaroğlu'nu kendisinin kurultaya davet edilip edilmediğini sordu. Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun bir süre hastanede tedavi altında olduğunu hatırlattı. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nun hastaneye sık sık gidip geldiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu'na "sizi aradılar mı?", "katılacak mısınız?" sorularını yönelten Saymaz, "Henüz bir telefon gelmedi. Ama arayacaktır. Katılım konusunda şimdi size bir şey demeyeyim" yanıtını aldığını belirtti.

Saymaz, "Hem Sayın Kılıçdaroğlu'nun çevresinden edindiğim izlenim hem de işte kulağıma gelenler Kılıçdaroğlu'nun çok katılma taraftarı olmadığını bana düşündürdü. Kurultaya gitmeyecektir diye tahmin ediyorum" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL KONUŞTU

Kurultay programı açılışında konuşan CHP lideri Özel, geçen süreçte yaşananlara ve zorluklara dikkat çekti.

Özel'in konuşmasından satır başları şöyle:

"Her şeye rağmen bir yandan direndik, büyük gayretle çalışmaya devam ettik. CHP karşı kafede kayyım kapıda beklerken içeride program çalışmalarını yapabilen, zaman zaman görev yapan genel başkan yardımcılarımız, PM üyelerimizin partiye müdahale var mı deyip bakarken bir yandan oturup dünyadaki sosyal demokrat programları Türkiye'ye en olumlu yönleriyle nasıl taşırız çalışmasını birlikte yapabildikleri süreçti

CHP'nin demokrasi ve adalet konusunda, kurumların yıpratıldığı büyük çöküşe, bir yandan sokakta çetelerin dolaştığı, bir yandan insanların yarın evine ekmek götürüp götüremeyeceği kaygısını yaşadığı bir güvencesizlik ortamında başta mahkemelerde, hukukta sonra ekonomide ve sosyal hayatta nasıl güvenli yarınları kurabiliriz bugün burada bunları çalışacaksınız."

Özel'in konuşmasının ardından Divan Başkanlığı için açık oylama yapıldı. Divan Başkanlığı'na Özel'in önerisiyle birlikte Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce seçildi.

CHP’NİN YENİ PROGRAMI OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

CHP'de Parti Meclisi üye sayısının 60'tan 80'e çıkarılmasını ve gölge kabinenin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ne entegrasyonunu öngören tüzük değişikliği taslağı, Tüzük Hazırlık Komisyonu'nda, Kurultay Başkanlık Divanı'na sunulmak üzere onaylandı.

Ayrıca CHP’nin yeni programı oy birliğiyle kabul edildi.

CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkanlık adaylığı için başvurular başladı. Yarın saat 10.30'a kadar başvuru yapılabilecek.