CHP’nin yeni A takımı belli oldu!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisine kayyum riskine karşı 6 Nisan için kurultay kararı almıştı. 6 Nisan’da gerçekleştirilen olağanüstü kurultayda ise tek aday olarak yarışan Özel yeniden Genel Başkan seçilmişti.

Olağanüstü kurultayın ardından ilk Parti Meclisi Toplantısı ise bugün gerçekleşti. Özel başkanlığındaki toplantıda, yeni dönemin yol haritası masaya yatırıldı. Toplantıda yeni parti yönetimi de belirlendi.

Özel, partisinin MYK üyelerini belirlemek üzere gerçekleştirilen PM toplantısı öncesinde PM, YDK üyeleri ve milletvekilleriyle Anıtkabir'i ziyaret etmişti.

Özgür Özel, Anıtkabir'i ziyaret etti... Anıt defterinde 'İmamoğlu' ve 'darbe' sözleri dikkat çekti!

Toplantıda, 24 kişilik MYK da yeniden hazırlandı. Mehmet Necati Yağcı ve Namık Tan’ın MYK’ye giren yeni isimler oldu.

CHP MYK’nin tamamı şu şekilde;