CHP'nin yeni miting adresi belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerine hız kesmeden devam ediyor. İstanbul’un farklı ilçelerinde her hafta düzenlenen mitinglerin yeni adresi Üsküdar oldu.

20 Ağustos Çarşamba günü (Yarın) saat 20:30’da Üsküdar Meydanı’nda gerçekleştirilecek etkinlikte, adalet ve demokrasi talepleri yüksek sesle dile getirilecek. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda, mitingin zulme karşı bir duruş sergileyeceğini vurguladı.

Dedetaş, “Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarımız için özgürlük istiyoruz. Genel Başkanımız Özgür Özel’in liderliğinde, halkımızın iradesini savunmak için Üsküdar’da bir aradayız. Adaletin ve demokrasinin sesini yükseltmek isteyen herkesi bekliyoruz” ifadeleriyle tüm İstanbulluları mitinge davet etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılacağı mitingde, İmamoğlu’nun tutukluluğunun siyasi bir karar olduğu ve halk iradesine yönelik bir müdahale teşkil ettiği mesajı verilecek. Parti, mitinglerle sadece İmamoğlu’na destek olmakla kalmayıp, aynı zamanda Türkiye’deki demokrasi ve hukuk mücadelesine dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Üsküdar’daki buluşmanın, önceki mitinglerde olduğu gibi yoğun bir katılımla gerçekleşmesi bekleniyor. CHP’nin bu miting serisi, İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde karşılaştığı engellerin ardından kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Partinin, halkın desteğini arkasına alarak adalet talebini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediği belirtiliyor.

Üsküdar Meydanı’nda yapılacak miting, hem yerel hem de ulusal düzeyde demokrasi mücadelesinin önemli bir adımı olarak görülüyor.