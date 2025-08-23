CHP'nin yeni miting adresi belli oldu

Tutuklanarak görevden alınan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in yerine Beyoğlu Belediyesi'nde başkan vekili seçildi.
Dördüncü turda seçimi CHP'nin adayı Sefer Karaahmetoğlu kazandı. CHP grubunun Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Adayı Av. Sefer Karaahmetoğlu, AKP grubunun adayı ise Süleyman Baba oldu.
CHP'nin adayı Sefer Karaahmetoğlu'nun kazanmasının ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek açıklamalarda bulundu.
Gökan Zeybek, 27 Ağustos Çarşamba günü yapılacak yeni miting adresinin Beyoğlu olacağını açıkladı. Beyoğlu'ndaki miting Cumhuriyet Halk Partisi'nin 50. mitingi olacak.