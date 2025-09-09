CHP'nin yeni miting adresi belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP'nin yeni miting adresi belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin yeni adresi belli oldu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından İstanbul'da düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bu haftaki adresi Kadıköy olacak.

Mahkemenin verdiği 'kayyum' kararını kabul etmeyen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 10 Eylül Çarşamba saat 20.30'da Kadıköy İskele Meydanı'nda miting düzenleyeceklerini duyurarak bütün vatandaşları beklediklerini söyledi.

Çelik'in "Adalete, demokrasiye ve partimize sahip çıkıyoruz" notunun dikkat çektiği paylaşımı şöyle

"Adalete, demokrasiye ve partimize sahip çıkıyoruz. Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na, belediye başkanlarımıza ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük demek için Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde buluşuyoruz."

Yeniçağ Gazetesi: CHP’ye abluka, polis copu ve gaz bombasıYeniçağ Gazetesi: CHP’ye abluka, polis copu ve gaz bombası

CHP işgal edilirken, Öcalan ile görüşmek!CHP işgal edilirken, Öcalan ile görüşmek!

CHP'li vekil hastaneye kaldırıldıCHP'li vekil hastaneye kaldırıldı

Son Haberler
ABD, iki ülkenin geçici koruma statüsünü sonlandırdı
ABD, iki ülkenin geçici koruma statüsünü sonlandırdı
Erzincan’da bal hasadı sürüyor
Erzincan’da bal hasadı sürüyor
CHP'nin yeni miting adresi belli oldu
CHP'nin yeni miting adresi belli oldu
Galatasaray'da Osimhen için kader günü!
Galatasaray'da Osimhen için kader günü!
Ceviz, badem ve fındığı geride bırakan sürpriz kuruyemiş! Vitamin bombası bu kuruyemiş
Ceviz, badem ve fındığı geride bırakan sürpriz kuruyemiş! Vitamin bombası bu kuruyemiş