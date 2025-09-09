CHP'nin yeni miting adresi belli oldu

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından İstanbul'da düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bu haftaki adresi Kadıköy olacak.

Mahkemenin verdiği 'kayyum' kararını kabul etmeyen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 10 Eylül Çarşamba saat 20.30'da Kadıköy İskele Meydanı'nda miting düzenleyeceklerini duyurarak bütün vatandaşları beklediklerini söyledi.

Çelik'in "Adalete, demokrasiye ve partimize sahip çıkıyoruz" notunun dikkat çektiği paylaşımı şöyle

"Adalete, demokrasiye ve partimize sahip çıkıyoruz. Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na, belediye başkanlarımıza ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük demek için Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde buluşuyoruz."

Yeniçağ Gazetesi: CHP’ye abluka, polis copu ve gaz bombası

CHP işgal edilirken, Öcalan ile görüşmek!

CHP'li vekil hastaneye kaldırıldı