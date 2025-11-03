İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP'nin başlattığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginin yeni adresi belli oldu.

ÖZGÜR ÇELİK AÇIKLADI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 5 Kasım Çarşamba günü İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 65'incisini düzenleyeceklerini duyurdu.

"ÖZGÜRLÜK DEMEK İÇİN BULUŞUYORUZ"

Mitingin saatini 19.30 olarak açıklayan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yerdi:

Adaletsizliğe karşı susmuyoruz, irademizi savunuyoruz. Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük demek için buluşuyoruz.