CHP, 23 Mart'ta tutuklanarak cezaevine gönderilen cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için başlattığı ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinglerini sürdürüyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Çarşamba günü 19.30'da yapılacak yeni mitingin buluşma noktasını Çatalca olarak duyurdu.

Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Özgür ve demokratik Türkiye’yi savunuyoruz! Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük için bir araya geliyoruz."