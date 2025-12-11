CHP'nin 19 Mart operasyonlarının ardından başlattığı ve her hafta Çarşamba günü İstanbul'un bir ilçesinde, Cumartesi günlerinde ise Türkiye'nin farklı bir ilinde düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 75'incisi, Çarşamba günü saat 17.00'de Kağıthane'de gerçekleştirilecek.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Medyascope'de açıklamalarda bulundu. İlçe mitinginin adres ve saatini açıklayan Çelik, 19 Mart’tan itibaren yaşanan süreci ve İBB iddianamesini değerlendirdi.

'TEMASIMIZ OLMADI'

Gürsel Tekin’in İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla kayyum olarak atanmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Çelik, "O karar açıklandığında ben bir grup esnafla sohbet halindeydim. Bulunduğumuz esnafın işyerinde de televizyonda 'Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atandı' diye bir altyazı geçti. Hepimiz döndük böyle televizyona baktık. Sonra ben kalktım. İstanbul İl Başkanlığı binasına gittim. Yöneticiler geldi ve il binasına gittik. O kayyum kararının kamuoyu gündemin geldiği andan İstanbul İl binasına 5 bin polisle gelinen sürece kadar kayyum olarak atanan kişiyle tek bir temasımız olmadı" dedi.

' 'TUTUKLANABİLİRSİN' DEDİLER'

Sürecin başından beri Gürsel Tekin ile hiç temasa geçmediğin belirten Çelik, Tekin’in polisler eşliğinde CHP İstanbul İl Başkanlığı’na girdiği gün yaşananları şöyle anlattı:

"O gün oraya 5 bin tane polisle geldiler ve yine bize, 'Siz gidin konuşun, yoksa sizi gözaltına alıp tutuklayacaklar' dediler. 'Bugüne kadar siyasallaşmış, yargının kararını kabul etmem diye tek bir açıklama yapılmamış. Sonra 5 bin polisle İstanbul İl Binası’na gelinmiş. Gençlere, kadınlara gaz sıkılmış, gözaltına insanlar alınmış, insanlar yaralanmış. Benim bu durumda oturup konuşmam, bu durumu kabullenmem partinin kurumsal kimliğine zarar verir. Partinin kurumsal kimliği benim özgürlüğümden, canımdan daha değerlidir' dedim ve o görüşmeyi yapmadım."

'TALİHSİZ BİR AÇIKLAMA'

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "CHP derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir" şeklindeki açıklaması için ise Özgür Çelik şunları söyledi:

"'Cumhuriyet Halk Partisi arınmalıdır' derken kimden bahsediliyor mesela? 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye’de 104 miting gerçekleştirmiş Ekrem İmamoğlu’ndan mı bahsediliyor? CHP Ekrem İmamoğlu’ndan mı arınmalıdır? Tüm siyasal yaşamı boyunca AK Parti iktidarına karşı kurulduğu günden bugüne kadar çok az sayıda seçim kaybetmiş, tam 4 kere seçim kazanmış Ekrem İmamoğlu’ndan mı arınmalıdır? Türkiye’ye umut olmuş 15,5 milyon oyun 15,5 milyon insanın sandığa gidip oy verdiği ve beni temsil edebilir dediği, Türkiye’yi yönetebilir dediği, halka umut olmuş Ekrem İmamoğlu’ndan mı arınmalıdır? Ya da 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde biz kazanalım diye 40 ilde saha çözüm ekipleri ile çalışma yürütmüş Rıza Akpolat’dan mı arınmalıdır? Canını dişine taktı Hakan Bahçetepe’den, 2023 seçimlerine proje sunan Resul Emrah Şahan’dan mı, yoksa Mehmet Murat Çalık’tan mı arınmalıdır CHP? Dolayısıyla talihsiz bir açıklamadır."

"SİYASET KALEMİYLE YAZILMIŞ BİR İDDİANAME"

İBB iddianamesini ilk okumaya başladığında ilk tepkisinin "acı bir gülümseme" olduğunu söyleyen Çelik, "Okur okumaz beş dakika içerisinde anladım, siyasetin kalemiyle yazılmış bir iddianame. Niye? Sayın Cumhurbaşkanı konuşuyor. Neyi suç sayıyor? Beylikdüzü’nde belediye başkanı seçilmeyi suç sayıyor. İBB’yi kazanmayı suç sayıyor. Özgür Çelik’in İstanbul İl Kongresi’ni kazanmasını suç sayıyor. Genel Başkan Sayın Özgür Özel’in kurultay kazanmasını suç sayıyor. Kurultayda açılan sloganları, pankartları suç sayıyor. Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmesini suç sayıyor."

"EKREM İMAMOĞLU’NUN MORALİ ÇOK YÜKSEK"

Ekrem İmamoğlu’nu Silivri'de ziyaret ettiği zaman moralinin her zaman yüksek olduğunu gözlemlediğini kaydeden Çelik, şöyle devam etti:

"Kötü uygulamalarla karşı karşıya kaldığında, insani duygularla zaman zaman üzüntü duyduğu ya da insani olarak sinirlendiği anlar olabiliyordur ama yüzde 99 oranında morali yüksek, çok dirençli, çok çalışkan, çok üretken bir biçimde cezaevinde. O yüzde 1’lik üzüntüler, kırgınlıklar, üzüntüler nelerdir? Şimdi düşünün. Yani bir sabah uyanıyorsunuz. Bütün ailenizin malvarlığına el koyulmuş. Şimdi bu bir acı bir şey değil mi? Başka bir sabah uyanıyorsunuz casusluk davası. Başka bir sabah uyanıyorsunuz Hasan İmamoğlu’nun emekli maaşına tedbir koyulmuş. İnsanların dişiyle tırnağıyla biriktirdiği malvarlıklarına el koyulmuş. Bir emekli maaşına el koymak nedir ya? Ya da bir sabah bakıyorsunuz çocuğunuz hakkında soruşturma açılmış ve Emniyet Müdürlüğü’ne ifadeye götürülüyor çocuğunuz. Ne bu çocuğun suçu? Ekrem İmamoğlu’nun oğlu olmak. Hasan İmamoğlu’nun suçu ne? Ekrem İmamoğlu’nun babası olmak."