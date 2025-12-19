

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart 2025 tarihi itibarıyla başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri devam ediyor.

KAĞITHANE MİTİNGİ İPTAL OLMUŞTU

CHP'nin 75'inci mitingi, 13 Aralık Cumartesi günü Kayseri'de düzenlenmişti.

Her hafta Çarşamba günü İstanbul'un bir ilçesinde düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 76'ncısı ise, 10 Aralık Çarşamba günü saat 17.00'de Kağıthane'de gerçekleştirilecekti.

Ancak Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın, 14 Aralık Pazar günü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmiş olması nedeniyle söz konusu miting iptal edilmişti.

YENİ ADRES EDİRNE

CHP'nin resmi X hesabından yeni miting adresi ile tarihi paylaşıldı. Yeni miting, Edirne'de 20 Aralık Cumartesi günü saat 13:30'da gerçekleştirilecek.

CHP'den yapılan paylaşım şöyle:

"Cumartesi günü millet iradesinin sesi; serhat şehri, Avrupa’ya açılan kapımız Edirne’den yükselecek.

Adalete de özgürlüğe de demokrasiye de yine milletimizle meydanlarda sahip çıkacağız!

Sonuna kadar mücadele edecek, halkın iktidarı kuracak, herkesin yüzünü güldüreceğiz!

20 Aralık Cumartesi

13.30

Saraçlar Caddesi"