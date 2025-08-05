CHP'nin yeni miting adresi belli oldu. Özgür Özel davet etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP'nin yeni miting adresi belli oldu. Özgür Özel davet etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, her hafta yaptıkları 'Millet iradesine sahip çıkıyor' mitingi için Tuzla'ya çağrı yaptı.

CHP lideri Özgür Özel, her hafta Çarşamba günü yaptıkları 'Millet iradesine sahip çıkıyor' mitingi için Tuzla'ya çağrı yaptı.

İBB'ye yönelik 19 Mart'ta başlatılan operasyonlar sonrası 'Millet iradesine sahip çıkıyor' mitinglerini başlatmıştı.

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Bugün ilk toplantısını gerçekleştiren yeni sürecin komisyon toplantısının ardından da CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 43'üncü buluşma için Tuzla'ya çağrı yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özel, "Biz kutuplaşmaya değil, kucaklaşmaya geliyoruz. İşçiye, emekliye, çiftçiye, memura adalet getirmek için geliyoruz! Yarın 19 Mart Darbesi sonrası 43’üncü buluşmamızda Tuzla'da olacağız" dedi.

Çarşamba günü Tuzla Sahili, İTÜ Denizcilik Fakültesi önünde yapılacak buluşma 20.30'da başlayacak.

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