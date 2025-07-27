CHP'nin yeni miting yeri belli oldu

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 30 Temmuz Çarşamba günü CHP'nin Şile Atatürk Meydanı'nda miting yapacağını duyurdu.

Adaletsizliğe ve haksızlığa karşı, Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na, Şile Belediye Başkanımız Özgür Kabadayı’ya ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük demek için Genel Başkanımız Özgür Özel’in öncülüğünde Şiledeyiz.



Hak kazanacak, halk kazanacak.



????Şile Atatürk Meydanı… pic.twitter.com/1eolTsDIDf — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) July 26, 2025

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, 14 Temmuz günü tutuklanmıştı.

CHP'nin, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri kapsamında yeni adresi Şile olacak.

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı 10 Temmuz'da gözaltına alınmış 14 Temmuz günü tutuklanmıştı.

Yeni adresi X hesabından duyuran İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, mesajında şunları söyledi:

"Adaletsizliğe ve haksızlığa karşı, Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na, Şile Belediye Başkanımız Özgür Kabadayı’ya ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük demek için Genel Başkanımız Özgür Özel’in öncülüğünde Şiledeyiz.

Hak kazanacak, halk kazanacak."