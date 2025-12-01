Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 'Şimdi İktidar Zamanı' sloganıyla 28 Kasım Cuma günü başlayan ve üç gün süren 39. Olağan Kurultay'ının son günü, bugün Ankara Arena'da gerçekleştirildi.
İşte o liste:
SÜREYYA ÖNEŞ DERİCİ
BARIŞ ÖVGÜN
TURGAY ÖZCAN
SUAT ÖZÇAĞDAŞ
TUĞÇE HİLAL ÖZKAN
ENGİN ÖZKOÇ
UYGAR PARÇAL
EVRİM RIZVANOĞLU
SELİN SAYEK BÖKE
BARAN SEYHAN
POLAT ŞAROĞLU
BİHLUN TAMAYLIGİL
NAMIK TAN
MAHMUT TANAL
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU
GAMZE TAŞCIER
CANAN TAŞER
MELİSA UĞRAŞ
MEHMET SALİH UZUN
PINAR UZUN OKAKIN
İSMAİL ATAKAN ÜNVER
OZAN VARAL
MEHMET NECATİ YAĞCI
DENİZ YAVUZYILMAZ
EMRE YILMAZ
DENİZ YÜCEL
MAHİR YÜKSEL
GÖKAN ZEYBEK
ERHAN ADEM
ZELİHA AKSAZ ŞAHBAZ
NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU
CAVİT ARI
EDNAN ARSLAN
BAKİ AYDÖNER
ENSAR AYTEKİN
YANKI BAĞCIOĞLU
MURAT BAKAN
SANİYE BARUT
OZAN BİNGÖL
BURHANETTİN BULUT
İLHAN CİHANER
SERCAN ÇIĞGIN
M.GÜL ÇİFTCİ BİNİCİ
CANSEL ÇİFTÇİ
NİHAT DAĞ
GÜLŞAH DENİZ ATALAR
BEDİRHAN BERK DOĞRU
ZEYNEL EMRE
HİKMET ERBİLGİN
BAHATTİN BAHADIR ERDEM
ASİYE ERGÜL
ALİ ABBAS ERTÜRK
ALİ GÖKÇEK
GÖKÇE GÖKÇEN
KÜBRA GÖKDEMİR
VOLKAN MEMDUH GÜLTEKİN
ELİF LEYLA GÜMÜŞ
NAZAN GÜNEYSU
OZAN IŞIK
UĞURCAN İRAK
ÖZGÜR KARABAT
ULAŞ KARASU
YALÇIN KARATEPE
ECEVİT KELEŞ
SEVGİ KILIÇ
BERK KILIÇ
SİNEM KIRÇİÇEK
ÖNDER KURNAZ
BURCU MAZICIOĞLU
AYLİN NAZLIAKA
ÖZEL'İN YDK LİSTESİ
Özel'in YDK listesi ise şu şekilde:
TURAN TAŞKIN ÖZER
YASEMİN REÇBER
ALİYE TİMİSİ ERSEVER
HÜMEYRA AKKUŞ SANDIKCI
AYÇA AKPEK ŞENAY
ERBİL AYDINLIK
SÜLEYMAN BÜLBÜL
OĞUZHAN CENAN
ALİYE COŞAR
DENİZ ÇAKIR
AYSEMİN GÜLMEZ
REMZİ KAZMAZ
ERDOĞAN KILIÇ
MESUT KIRŞANLI
ALİ NARİN
Özgür Özel’in mevcut PM’sinde yer alıp, yeni dönemde Özel’in listesinden aday gösterilmeyen isimler de oldu.
İşte Özel'in listesinde bu PM'de yer almayan isimler,
'Yalçın Görgöz, Ali Haydar Hakverdi, Ali Haydar Fırat , Baran Bozoğlu, Berna Özgül, Semra Dinçer, Berkay Gezgin, Niyazi Şen, Özgür ceylan, Hikmet Yalım Halıcı, Mehmet Alkım Denizaslanı, Şengül Yeşildal.'
Yer alan yeni isimler,
'Ozan Bingöl, İlhan Cihaner, Zeynel Emre, Nihat Dağ, Barış Övgün, Bihlun Tamaylıgil, Cansel Çiftçi, Salih Uzun, Evrim Rızvanoğlu, Süreyya Öner Derici, Tuğçe Hilal Özkan, Polat Şaroğlu, Ozan Varal, Emre Yılmaz, Cavit Arı, Ednan Arslan, Asiye Ergül, Ali Gökçek, Kübra Gökdemir, Volkan Gültekin, Elif Leyla Gümüş, Berk Kılıç, Önder Kurnaz.'
'KESİK FALAN YOK'
Listede yeni isimlerin olması, geçen PM'den de 12 kişinin yer almaması, CHP'nin yeni PM'sinde yer almayan 12 isme kesik attığı iddialarını gündeme getirmişti.
CHP'li Umut Akdoğan ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hikmet Yalım Halıcı ve Semra Dinçer gibi isimlerin, tıpkı kendileri gibi başkalarının aday olabilmesi için adaylıklarını koymadıklarını açıkladı. Akdoğan, üstü çizilen isimlerin olmadığını öne sürdü.
Akdoğan yaptığı paylaşımda şunları söyledi,
'Burada bir hakkı teslim edelim. Vekillerimizden @yalimhalici ve @semradincerchp
tıpki bizler gibi, bu dönem de başka arkadaşlar görev alsın diyerek kendileri aday olmadılar. Yalım Halıcı’nın uzun süre önce Genel Başkanımıza giderek bu dönem de bir başkası olsun dediğini biliyorum. Yani kesik falan yok.'