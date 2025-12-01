Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 'Şimdi İktidar Zamanı' sloganıyla 28 Kasım Cuma günü başlayan ve üç gün süren 39. Olağan Kurultay'ının son günü, bugün Ankara Arena'da gerçekleştirildi.

İşte o liste:

SÜREYYA ÖNEŞ DERİCİ

BARIŞ ÖVGÜN

TURGAY ÖZCAN

SUAT ÖZÇAĞDAŞ

TUĞÇE HİLAL ÖZKAN

ENGİN ÖZKOÇ

UYGAR PARÇAL

EVRİM RIZVANOĞLU

SELİN SAYEK BÖKE

BARAN SEYHAN

POLAT ŞAROĞLU

BİHLUN TAMAYLIGİL

NAMIK TAN

MAHMUT TANAL

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU

GAMZE TAŞCIER

CANAN TAŞER

MELİSA UĞRAŞ

MEHMET SALİH UZUN

PINAR UZUN OKAKIN

İSMAİL ATAKAN ÜNVER

OZAN VARAL

MEHMET NECATİ YAĞCI

DENİZ YAVUZYILMAZ

EMRE YILMAZ

DENİZ YÜCEL

MAHİR YÜKSEL

GÖKAN ZEYBEK

ERHAN ADEM

ZELİHA AKSAZ ŞAHBAZ

NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU

CAVİT ARI

EDNAN ARSLAN

BAKİ AYDÖNER

ENSAR AYTEKİN

YANKI BAĞCIOĞLU

MURAT BAKAN

SANİYE BARUT

OZAN BİNGÖL

BURHANETTİN BULUT

İLHAN CİHANER

SERCAN ÇIĞGIN

M.GÜL ÇİFTCİ BİNİCİ

CANSEL ÇİFTÇİ

NİHAT DAĞ

GÜLŞAH DENİZ ATALAR

BEDİRHAN BERK DOĞRU

ZEYNEL EMRE

HİKMET ERBİLGİN

BAHATTİN BAHADIR ERDEM

ASİYE ERGÜL

ALİ ABBAS ERTÜRK

ALİ GÖKÇEK

GÖKÇE GÖKÇEN

KÜBRA GÖKDEMİR

VOLKAN MEMDUH GÜLTEKİN

ELİF LEYLA GÜMÜŞ

NAZAN GÜNEYSU

OZAN IŞIK

UĞURCAN İRAK

ÖZGÜR KARABAT

ULAŞ KARASU

YALÇIN KARATEPE

ECEVİT KELEŞ

SEVGİ KILIÇ

BERK KILIÇ

SİNEM KIRÇİÇEK

ÖNDER KURNAZ

BURCU MAZICIOĞLU

AYLİN NAZLIAKA



ÖZEL'İN YDK LİSTESİ



Özel'in YDK listesi ise şu şekilde:

TURAN TAŞKIN ÖZER

YASEMİN REÇBER

ALİYE TİMİSİ ERSEVER

HÜMEYRA AKKUŞ SANDIKCI

AYÇA AKPEK ŞENAY

ERBİL AYDINLIK

SÜLEYMAN BÜLBÜL

OĞUZHAN CENAN

ALİYE COŞAR

DENİZ ÇAKIR

AYSEMİN GÜLMEZ

REMZİ KAZMAZ

ERDOĞAN KILIÇ

MESUT KIRŞANLI

ALİ NARİN

Özgür Özel’in mevcut PM’sinde yer alıp, yeni dönemde Özel’in listesinden aday gösterilmeyen isimler de oldu.

İşte Özel'in listesinde bu PM'de yer almayan isimler,

'Yalçın Görgöz, Ali Haydar Hakverdi, Ali Haydar Fırat , Baran Bozoğlu, Berna Özgül, Semra Dinçer, Berkay Gezgin, Niyazi Şen, Özgür ceylan, Hikmet Yalım Halıcı, Mehmet Alkım Denizaslanı, Şengül Yeşildal.'

Yer alan yeni isimler,

'Ozan Bingöl, İlhan Cihaner, Zeynel Emre, Nihat Dağ, Barış Övgün, Bihlun Tamaylıgil, Cansel Çiftçi, Salih Uzun, Evrim Rızvanoğlu, Süreyya Öner Derici, Tuğçe Hilal Özkan, Polat Şaroğlu, Ozan Varal, Emre Yılmaz, Cavit Arı, Ednan Arslan, Asiye Ergül, Ali Gökçek, Kübra Gökdemir, Volkan Gültekin, Elif Leyla Gümüş, Berk Kılıç, Önder Kurnaz.'

'KESİK FALAN YOK'

Listede yeni isimlerin olması, geçen PM'den de 12 kişinin yer almaması, CHP'nin yeni PM'sinde yer almayan 12 isme kesik attığı iddialarını gündeme getirmişti.

CHP'li Umut Akdoğan ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hikmet Yalım Halıcı ve Semra Dinçer gibi isimlerin, tıpkı kendileri gibi başkalarının aday olabilmesi için adaylıklarını koymadıklarını açıkladı. Akdoğan, üstü çizilen isimlerin olmadığını öne sürdü.

Akdoğan yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

'Burada bir hakkı teslim edelim. Vekillerimizden @yalimhalici ve @semradincerchp

tıpki bizler gibi, bu dönem de başka arkadaşlar görev alsın diyerek kendileri aday olmadılar. Yalım Halıcı’nın uzun süre önce Genel Başkanımıza giderek bu dönem de bir başkası olsun dediğini biliyorum. Yani kesik falan yok.'