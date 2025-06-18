CHP'nin yürüyüşe polis müdahale ediyor

CHP Kadın Kolları'nın İstanbul'da düzenlediği yürüyüşe polis müdahale ediyor.

CHP Kadın Kolları, Avcılar’da düzenlenecek miting öncesinde, "Adalet ve Özgürlük Yürüyüşü" düzenleyeceğini açıklamışt. Yürüyüşe ilişkin yapılan açıklamada, "Eşleri için, evlatları için, kendileri için adalet arayan, özgürlük isteyen tüm kadınların seslerini birlikte yükselteceğiz. Kadınların emeğine, eşitliğine ve varlığına yönelen sistemli saldırılar karşısında susmadığımızı ilan edeceğiz" ifadeleri yer almıştı.

Dokuzuncu miting için adres belli oldu

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