İŞTE CHP!.. (8. BÖLÜM)

CHP’nin zulüm iktidarı sandıkta cezalandırıldı

14 Ekim 1979’da yapılan kısmi senato seçimi ve 5 ilde yapılan milletvekili ara seçimi sonunda 22 aylık CHP iktidarı Türk milletinden yediği bir tokatla devrildi. CHP iktidarı döneminde yapılan baskıların, zulümlerin, işkencelerin hesabını halk CHP’den seçim sandıklarında sordu.

CHP iktidarı döneminde siyasal şiddet ve sokak olayları giderek artmakta, faili meçhul cinayetler, işgaller sıradanlaşmaktaydı. 1978 yılının Aralık ayında 100’den fazla insanın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş Olayları meydana gelmiş; ayrıca 6 ilde 11 kişi öldürülmüş; 13 ilde sıkıyönetim ilanı TBMM’de kabul edilmişti. Alınan önlemler yetersiz kalmaktaydı. 1978-1979 yıllarında anarşi ve terör olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 500’e ulaşmıştı.

Milliyetçi Ülkücü hareketin “hafızası” araştırmacı yazar Hakkı Öznur “Ülkücü Hareket” adlı kitabında ülkeyi kan gölüne dönüştürüp Türk milliyetçilerine cehennem azabı yaşatan 22 aylık Ecevit hükümetini adım adım sonlanmaya getiren süreci şöyle özetliyordu:

“Aslında CHP’nin siyasi ahlak dışı yöntemlerle iktidarı ele geçirdiği 1978 yılı başından beri Türkiye bir kaos ortamında savrulmaktaydı. Fiilen bir “iktidar boşluğu” yaşanırken Adalet Partisi’nden “ayartılıp” bağımsızlaştırılan vekillerin desteğiyle kurulan şaibeli CHP hükümetinde yaşanmaya başlayan sorunlar zamanla ciddi çatışma halini almaya başlamıştı. 14 Nisan 1979 tarihinde, Bağımsız 10 bakandan 6’sının hükümeti eleştiren bir çıkış yapması kabine içindeki huzursuzluğu açıkça gözler önüne sermekte ve hükümet “sallanmaktaydı.” Hükümetin ilk yılında farklı gerekçelerle 11 bakan istifa etmişti. Bu isimlerden CHP’li İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı ile Millî Savunma Bakanı Hasan Esat Işık’ın istifaları hükümete iki “büyük darbe” idi.

1979’un yaz aylarından beri iktidar hızla aşınıyordu. Hükümetin bağımsız bakanlarından Enver Akova istifa etmişti. Bağımsız Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar da hakkında yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle verilen gensoru önergesinin parlamentoda kabul edilmesi üzerine 7 Haziran’da istifa etti. Aynı gün Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı hakkında gensoru önergesi verildi. Bağımsız bakanlardan Ali Rıza Septioğlu, DP Başkan Vekili ve Devlet Bakanı Faruk Sükan 20 Eylül’de, bağımsızlardan Ahmet Karaaslan 29 Eylül’de istifa ettiler. Yeni iktidar arayışı fiilen başlamıştı.

Bülent Ecevit için o gonk 14 Ekim 1979’da çaldı. 5 milletvekilliği (Aydın, Edirne, Konya, Manisa ve Muğla) ve 50 senatörlük için yapılan seçimlerde AP 5 vekilliğini de kazanırken, senatörlükte AP 30, CHP ise 12 sandalye elde edebildi. CHP, 1977 Erken Genel Seçimindeki yaklaşık yüzde 41’lik oy oranından yüzde 30’lara indi. Artık hem CHP hem de Ecevit “umut” olmaktan çıkmıştı. 14 Ekim 1979’da yapılan üçte bir yenileme kısmi senato seçimi ve 5 ilde yapılan milletvekili ara seçimi sonunda 22 aylık CHP iktidarı büyük Türk milletinden yediği bir tokatla devrildi. CHP iktidarı döneminde yapılan baskıların, zulümlerin, işkencelerin hesabını millet CHP’den seçim sandıklarında sordu. “

ECEVİT: ÇEKİLDİM, GÖREV DEMİREL’İNDİR

5 milletvekilliği için yapılan ara seçim ile üçte bir Senato yenileme seçiminde “hezimet” derecesine ağır bir yenilgiye uğrayan Ecevit iki gün sonra istifa etti ve “Görev Demirel’indir” dedi. Ecevit aldığı istifa kararın nedenini şöyle açıklıyordu: “Çok üzüldüm. Hükümetten çekilmek zorunda değildim ama artık hükümeti yürütemeyecek duruma geldiğimizi görüyordum. Bu nedenle, matematik açıdan mecbur olmadığım halde görevi bıraktım.”

MİLLET KONUŞUNCA HERKES SUSMAYA MECBURDUR

Milliyetçi hareketin yayın organı Hergün gazetesi yazarı Taha Akyol 18 Ekim 1979 tarihinde “Seçim Sonuçları” başlıklı makalesinde 14 Ekim seçimleriyle ilgili değerlendirmelerini şöyle ifade ediyordu:

Hiçbir diktatör bu kadar kolay yıkılmamıştır. Demokrasinin bütün aksayan yönlerine rağmen “hikmet”i buradadır: Millet konuşunca herkes susmaya mecburdur. Aylardan beri “iktidarı bırakmayacağız” diye tafra satan bu Cumhuriyet tarihinin en mütehakkim, en haksız, en ceberrut iktidarı, millet konuşunca gürül gürül yıkıldı gitti.

Zaten 14 Ekim seçimlerinin bir genel seçim gibi, hatta daha fazla ilgi ve heyecan uyandırmasının sebebi, bu seçimlerin CHP’den kurtulma yolunda bir “tek yol” olmasıydı. Vatandaş bunun için oy kullandı, her hesabı “CHP’den nasıl kurturulum?” sorusunun cevabına göre yaptı.

CHP komünist örgütlerin kontrolüne düşmüştü; bu yüzden kitlelerden koptu. Yozgat köylerini gezerken müşahade ettim: Çayıralan’da CHP’liler bile Köy- Kop’tan yağ alamadıklarını, parti teşkilatının TÖB-DER ve Halkevlerinin emrine girdiğini söylemişlerdi. Böylece CHP koskoca bir oy tabanının üstünde “DER”lerden oluşan bir oligarşi haline gelmişti. Köy-Koop CHP’li tabanın değil, TKP’nin denetimine geçmişti. Maocu veya Rusçu bir militan köyde zorbalık yapıyor. Arkasında CHP’nin tayin ettiği bazı devlet görevlileri var. CHP ilçe kurulları TÖB-DER’in, Köy-Koop’un ve militan memurların elinde oyuncak olmuş. Vatandaş, köyde adam döğen, haydah çeken, zorbalık yapan, dine, imana küfreden, hülasa “ali kıran baş kesen” haline gelen her militanların suçunu CHP’ye yükledi. Vatandaş haklı idi; çünkü onlar cüretlerini CHP’den alıyorlardı.

CHP İKTİDARI’NIN YERİNE AP AZINLIK HÜKÜMETİ KURULDU

Seçimlerden başarısızlıkla çıkan Ecevit Cumhurbaşkanı Korutürk’e 16 Ekim’de istifasını verdi. Hükümet kurma görevini AP Genel Başkanı Süleyman Demirel’e verildi. Bu sırada Ecevit’ten Demirel’e, azınlık hükümeti kurması önerisi geldi. Demirel MSP-MHP ve bağımsızlar destekli azınlık hükümetini 12 Kasım’da kurdu. Adalet Partisi azınlık hükümeti 25 Kasım 1979’da Meclis’ten güvenoyu aldı.

YARIN: Kan gölünde olgunlaşan askeri darbe

ÖNCEKİ BÖLÜMLER:

İŞTE CHP! 1.BÖLÜM: CHP’nin Marksist ideolojisi

İŞTE CHP! 2.BÖLÜM: Türk milliyetçilerine saldırdılar

İŞTE CHP! 3.BÖLÜM: Bülent Ecevit Hükümeti

İŞTE CHP! 4.BÖLÜM: Komünist ideolojiye alan açtılar

İŞTE CHP! 5.BÖLÜM: CHP iktidarı işkenceci POL-DER’le insanlık suçu işledi

İŞTE CHP! 6.BÖLÜM: Büyük Yürüyüş’ün unutulmaz sloganı: ZULÜM, İŞKENCE; İŞTE CHP!

İŞTE CHP! 7.BÖLÜM: Milliyetçiler Marksist saldırılarla soykırıma uğratıldı