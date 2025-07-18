CHP’ye “Aman dikkat” uyarısı: Saray’ın oyununa gelmeyin!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol’dan oluşan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi heyetini CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti. CHP lideri Özel’e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP TBMM Grup Başkanvekili Murat Emir eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in DEM Parti İmralı heyetiyle bir saati aşan görüşmesinin olumlu bir atmosferde gerçekleştiği belirtilmişti. Özel, CHP’nin kırmızı çizgilerini vurgularken, sürecin şeffaf yürütülmesi gerektiğini, şehit ailelerinin ve gazilerin görüşlerinin alınması ve toplumsal mutabakatın sağlanması gerektiğini vurguladı. Özel, CHP'nin komisyonda “her şartta” yer almayacağını, kırmızı çizgileri olduğunu ifade etmişti.

Gazeteci Sabahattin Önkibar ise görüşmeye dair yaptığı yorumda, AKP’nin “terörsüz Türkiye” adı altında siyasi bir oyun kurduğunu savundu. Önkibar, CHP’nin bu süreçte AKP, MHP ve DEM Parti birlikteliğine dahil olmaması gerektiğini belirterek, “Saray’ın kurduğu oyuna gelmeyin” uyarısında bulunarak şöyle konuştu:

Cumhuriyet Halk Partisi’nde Özgür Özel ve DEM Parti heyeti dün bir araya geldi. Gündem Meclis’te kurulacak komisyondu. Özgür Özel'in görüşmede AKP'nin siyasi çıkarları adına sözde terörsüz Türkiye adıyla oyun kurulduğunu söylemesi önemli ve değerli. Bu olgudan hareketle asla AKP, MHP ve DEM Parti birlikteliğine CHP katılmamalı. Aynı konu ekseninde yine dün İmamoğlu'nun MHP ile DEM Parti’yi AKP'nin oyuna gelmeyin diye uyarması da dikkate değer. Mazallah CHP bir hata yapar. Bu birlikteliğe bir şekilde ilişirse Saray’ın kurduğu oyuna gelmiş olacak. Aman dikkat diyor. Uyarıyorum.