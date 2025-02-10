CHP'ye başlatılan kurultay incelemesine Ali Mahir Başarır'dan ilk tepki!

CHP'li Ali Mahir Başarır, Özgür Özel'in genel başkan seçildiği CHP kurultayına yönelik başlatılan soruşturma hakkında konuştu. Başarır, "Bu kurultayın iptal edilme ihtimali yok. Hiç kimse bizim irademize soruşturma açamaz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 4-5 Kasım 2023'te gerçekleşen CHP 38. Olağan Kurultayı hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin konuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmaya dair Halk TV'ye konuşan Başarır, şunları söyledi:

"Siz kim oluyorsunuz? 81 ilde dünyanın en demokratik yöntemleriyle seçilen kurultay delegelerinin iradesine soruşturma açıyorsunuz. Hadi oradan. Kim oluyorsunuz siz? Halk, halk iradesine, Türkiye'nin birinci partisine yargı eliyle darbe yapacaksınız öyle mi? Bizim kurultayımızı tartışmaya açabilecek hiç kimse yoktur. Kimsenin haddi değildir. Yaklaşık 1.300 kurultay delegemizin, onlardan bir tanesi de benimdir, hiç kimse bizim irademize soruşturma açamaz. Neyin şaibesi? Aradan geçmiş 2 yıl. Soruşturma açılacakmış. Bu hukuki bir dengesizliktir. Halk iradesine karşı bir darbe girişimidir. Bakın, bir kez daha söylüyorum. 31 Mart seçimlerinin birinci partisinden bahsediyorum. Her tarafı dökülmüş pespaye, halka hiçbir şey veremeyen iktidar, yargıyı arkasına alıp karanlık odalarda oluşturduğu soruşturmalarla bizi susturacak. Öyle mi? Biz tanımayız bu soruşturmayı. Hadi oradan. Ne yaparsa yapsın."