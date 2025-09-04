CHP'ye büyük şok! Başkan ve yönetimi istifa etti

Düzenleme: Kaynak: İHA
CHP'ye büyük şok! Başkan ve yönetimi istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yenipazar İlçe Başkanı Sergül Duransoy ve yönetimi, görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçen Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan'ın ardından ilçede önemli bir gelişme daha yaşandı.

CHP’den İstanbul İl Başkanlığına kayyum atanmasına tepkiCHP’den İstanbul İl Başkanlığına kayyum atanmasına tepki

CHP Yenipazar İlçe Başkanı Sergül Duransoy ve yönetimi partilerinden ve görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Beş dönemdir partide görev yaptığını vurgulayan Duransoy'un CHP'li Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün baskıları nedeniyle istifa ettiği iddia edildi.

Son Haberler
Filenin Sultanları tarih yazdı! Dünya Şampiyonası’nda yarı finaldeyiz
Filenin Sultanları tarih yazdı! Dünya Şampiyonası’nda yarı finaldeyiz
Öğretmen gözyaşlarıyla Vali'den yardım istedi. Yürek ısıtan diyalog
Öğretmen gözyaşlarıyla Vali'den yardım istedi. Yürek ısıtan diyalog
Cumhuriyet savcısının katili hakkında karar! Canice katletmişti
Cumhuriyet savcısının katili hakkında karar! Canice katletmişti
Göztepe golcüsünü Fransa'da buldu! Trabzonspor'un da listesindeydi
Göztepe golcüsünü Fransa'da buldu! Trabzonspor'un da listesindeydi
Fidan TİKA Başkanı Eren ile görüştü
Fidan TİKA Başkanı Eren ile görüştü