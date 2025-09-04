CHP'ye büyük şok! Başkan ve yönetimi istifa etti

Geçtiğimiz günlerde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçen Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan'ın ardından ilçede önemli bir gelişme daha yaşandı.

CHP Yenipazar İlçe Başkanı Sergül Duransoy ve yönetimi partilerinden ve görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Beş dönemdir partide görev yaptığını vurgulayan Duransoy'un CHP'li Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün baskıları nedeniyle istifa ettiği iddia edildi.