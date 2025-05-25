CHP’ye desteğini açıklayan Muharrem İnce’den çarpıcı çıkış: Seçmen mecbur bırakılmaktadır

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile CHP’ye son dönemde destek açıklamalarıyla dikkat çeken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bugün sosyal medya hesabından Türk siyasetine dair önemli bir paylaşım yaptı.

“TÜRK SİYASETİ SANCILI BİR DÖNEMDEN GEÇMEKTEDİR”

İnce, mesajında “Türk siyaseti sancılı bir dönemden geçmektedir. Kısır tartışmalar, siyasetin var oluş sebebi olan vatandaşın derdini çözme işlevini perdelemekte, gerçekte hiçbir işe yaramayan siyasi kamplaşmalar ve polemikler, siyasi safları sıkılaştırırken memleketin sorunlarının çözümünü ötelemektedir.” ifadelerini kullandı.

Siyasetin, fikir ayrılıklarından çok bir inatlaşma aracı haline geldiğini vurgulayan İnce, “Siyaset, fikir ayrılıklarından ziyade inatlaşmanın aracı haline dönüşmekte, seçmen ne olursa olsun, ne söylenirse söylensin, ne yapılırsa yapılsın en istemediği kampın karşısına oy vermekte, böylelikle siyaset iki kutuba hapsolmaktadır. Halbuki demokrasi geleneğimiz çok çeşitli renklerin siyaset sahnesinde var olması üzerinedir. İki kutuplu siyaset ne olursa olsun ne yapılırsa yapılsın senin hiç istemediğinin karşısındakine oy vermeni dayatmaktadır.” şeklinde yazdı.

“GEREKLİ OLAN ÜÇÜNCÜ YOLUN TAHKİM EDİLMESİDİR”

İnce, seçmenin iki kutuplu siyaset nedeniyle istemediği bir tarafa oy vermek zorunda kaldığını ve bu durumun sorunları derinleştirdiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Seçmen istemeye istemeye de olsa bir tarafa oy vermeye ve oy verdiği yerdeki saçmalıklara, namussuzluklara göz yummaya mecbur bırakılmaktadır. Memleketi bu iki kutuplu siyaset anlayışından çok hızlı bir şekilde çıkarmak lazımdır. Bunun için gerekli olan üçüncü yolun tahkim edilmesidir. Her kesimden namuslu insanların bir araya geleceği bu yol, ülkeyi içinde bulunduğu çıkmazdan hızlı bir şekilde çıkaracak; adalete, devlete ve kurumlarına olan güveni yeniden tesis edecektir.”