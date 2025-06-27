CHP’ye dikkat çeken Ekrem İmamoğlu uyarısı! Kılıçdaroğlu'nun döneceği iddia edilmişti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 19 Mart tarihinde yapılan yolsuzluk ve terör operasyonu kapsamında İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel öncülüğünde her ilde mitingler gerçekleştirilmeye başlandı.

Nefes gazetesi, bugüne kadar aralıklarla devam eden İmamoğlu mitingleri ve gündemine dair CHP’ye önemli uyarıda bulundu.

PARTİNİN TEK GÜNDEMİ İMAMOĞLU DEĞİL

Bugün "Ekrem başkan önemli ama partinin tek gündem maddesi bu olmamalı" manşetiyle gazetesini yayımlayan Nefes Gazetesi, Ekrem İmamoğlu'nun parti için 'önemli' bir isim olduğunu fakat partinin tek gündeminin bu olmaması gerektiğini ifade etti. Gazete, vatandaşın sorunlarına odaklanılması gerektiğini hatırlattı.

"KILIÇDAROĞLU'YLA KONUŞULUP OMUZ OMUZA VERMEK..."

Nefes Gazetesi, konuyla ilgili isim vermeden CHP kulislerinde şu yorumların yapıldığını da iddia etti.

“Partinin gündemi varsa yoksa Ekrem Başkan. Tamam haksızlıklara karşı durulmalı ama sonuçta iktidara yürüyen bir parti ülke projelerini de açıklamalı. Ayrıca butlan tehlikesine karşı, Kemal Kılıçdaroğlu'yla konuşulup omuz omuza vermek ve Atatürk'ün partisini parçalatmamak gerekir.”

İşte atılan o manşet: