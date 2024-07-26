CHP'ye karşı 'Ak Trol'leri devreye soktu. Flaş iddia

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından geçtiğimiz hafta (19 Temmuz) okutulan Cuma hutbesine CHP Sözcüsü Deniz Yücel tarafından gösterilen tepkinin yankıları devam ediyor.

CHP Sözcüsü Yücel, haftalık basın toplantısında (22 Temmuz) yaptığı konuşmada, Diyanet'in "kadın ve erkeklerin nasıl giyinmeleri gerektiği" konusunda çağrı ve uyarıda bulunan hutbesine yönelik eleştirilerde bulundu.

Yücel, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli basın mensupları, bir Diyanet İşleri Başkanı var ki akıllara zarar! Adam kendini resmen Şeyh'ül-İslam sanıyor. Geçtiğimiz Cuma günü Düzce Akçakoca Merkez Camiinde okuduğu, Cuma hutbesinde “Kadınların yüz, el ve ayakları hariç örtünmesi gerektiğini, kadınların gençlerin erken yaşta evlenmesi gerektiğine” dair bir şeyler saçmalamış. Diyanetin sınırsız bütçesiyle, saltanat süren bu hadsiz adam, Anayasamıza göre Türkiye Cumhuriyeti Devletinin “Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti” olduğunu unutmuşa benziyor. Unuttuysan hatırlatalım Ali Erbaş! İnsanların giyimine, yaşam tarzına, kaç yaşında evleneceklerine, telkin ve tavsiye yoluyla dahi karışamazsın! Haddini bil. Burası Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti! Türkiye'de kadınlar kaç yaşında evleneceklerine kendileri karar verebilirler. Türkiye’de kadınlar, siz istiyorsunuz diye dört duvarın arasına sıkışıp kalmazlar."

“CHP HADDİNİ AŞMA!.."

Bu sözlere yanıt olarak Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma hutbesini "saçmalık" ve "hadsizlik" gibi ifadelerle niteleyen ve araştırmadan incitici bir üslupla değerlendiren Yücel'in açıklamalarının, ibadet bilinciyle Cuma hutbelerini dinleyen vatandaşları ve başkanlık mensuplarını derinden yaraladığını belirtti.

Başkanlığın yanıtının ardından, Diyanet-Sen üyeleri de CHP Genel Merkezi önünde "Saçmalayan CHP haddini aşma!.." pankartıyla protesto gerçekleştirdi.

TROLLERİ DEVREYE SOKTU İDDİASI

Bu tepkilerle yetinmeyen Diyanet İşleri Başkanlığı, AKP'nin sosyal medyada siyasi propagandalarını yürüten ve "Ak Trol" olarak bilinen sosyal medya kullanıcılarını da devreye soktu. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan eliyle yapılan bu uygulamada kullanılan 'Ak Trol' ise Abdurrahman Uzun oldu.

Orhan, Uzun'un Deniz Yücel'e "Sen kime meydan okuyorsun lan? Sen kimin ayetine laf söylüyorsun? Sen Kuranla mı kavga ediyorsun? Sen Allah'a mı itiraz ediyorsun? O Cuma hutbesinde söylenilenler Müslümanlar için anlatılan şeyler. Konunun muhatabı Müslümanlar. Sana ne oluyor! Sizin derdiniz Ali Erbaş değil, sizin derdiniz İslam" dediği sözlerinin yer aldığı videoyu paylaşıp şu ifadeleri kullandı: