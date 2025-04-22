CHP'ye 'kayyum atanacak' demişti... Rasim Ozan Kütahyalı için istenen ceza belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP'ye 'kayyum atanacak' demişti... Rasim Ozan Kütahyalı için istenen ceza belli oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatılıp gözaltına alındıktan sonra yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Rasim Ozan Kütahyalı için iddianame hazırlandı. Kütahyalı için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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