CHP’ye sert eleştiri: Özgür Özel zincirin son halkası

Usta gazeteci Sabahattin Önkibar, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) açılım komisyonuna katılma kararını sert sözlerle eleştirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i, önceki liderler Deniz Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun çizgisini sürdürmekle suçlayan Önkibar, bu adımı “Saray’a teslimiyet” olarak nitelendirdi. Önkibar’a göre CHP’nin bu komisyona katılması, iktidarın af düzenlemesi ve anayasa değişikliği planlarına zemin hazırlıyor. Özel’in “normalleşme” söylemiyle muhalefetin ivmesini kırdığını iddia etti.

Sabahattin Önkibar şöyle konuştu:

Türkiye’de artık hakim felsefe korku yapıldı. Putin Rusya'sı, Aliyev Azerbaycan'ı ile Türkmenistan ve Belarus gibi bir rejim tablosu oluştu. Medyadan paraya her şeye o kadar egemen olundu ki değil bürokrasi muhalif siyaset bile adım adım kontrol altına alındı. AKP yılları ortada, Deniz Baykal Erdoğan'a diz çöktü. Önce cumhurbaşkanlığı istedi. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı talep etti. O sebeple Antalya'dan kalktı koşar adım Erdoğan'ın ayağına gitti. Ama sonu kasetle imha edilmek oldu. Benzer şey Kemal Kılıçdaroğlu ile devam etti. İlk seçimde birinci olmazsam istifa ederim diyen Bay Kemal 13 seçim kaybetmesine rağmen çekilmeyince CHP kurultayında zorla alaşağı edildi. Bugün bile hala saray desteğiyle geri dönme peşinde. Oysa bu Kılıçdaroğlu CHP'ye Ekmeleddin kazığını atandır. Muharrem İnce’yi aday yapıp arkasında durmayandır. En önemlisi 2 yıl önce yani 2023 seçiminde hiç şansı yokken zorla kendini aday yaptırıp %100 kazanılacak olan seçimi Tayyip Erdoğan'a hediye edendir. Özgür Özel de adeta Deniz Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu zincirinin halkası gibi davranıyor. Önce geçen sene yapılan belediye seçimi zaferini yumuşama ve normalleşme diye sabote etti. Şimdi de Tayyip-Bahçeli- Abdullah Öcalan'a teslim olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni PKK komisyon masasına oturttu. Bütün bunlar ise Türkiye'de muhalefetin de saray tarafından kontrol edildiğinin işaretleridir. Öyle olunca da insanların muhalefetten hatta siyasetten beklentileri kalmıyor. Saray, Amerika ve Avrupa ne derse anında yerine getiriyor. Göçmen sığınmacı boyunduruğuna paralel olarak şimdi de bağımsız Kürt devletine boyun eğildi. Günler ve haftalardır söylüyorum CHP'nin zorla komisyona alınması da bundan dolayıdır. Kürt devleti ihanetine Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran CHP'yi ortak etmek istiyorlar.

CHP KOMİSYONA KATILMASA GÜNDEM EKONOMİ OLACAKTI

Bütün bunlardan hareketle halk çaresiz ve depresyonda. Kaçabilenler ülkeden kaçıyor. Kaçamayanlar da bunalımda. Herkes gergin, herkes sinirli, toplum adeta cinnet halinde. Trafikte, ailelerde ve sokakta yaşanan kavgalar bunun göstergesi, hoşgörü ve öfke kontrolü tamamen bitmiş durumda. Sebep ortada, insanlar aç, insanlar işsiz, insanlar zorda, insanlar darda. Türkiye artık hayal bile kurulamayan azınlığın yönettiği Orta Doğu ülkesi. Durum bu iken gündem geçim gibi konular değil. Cambazlarla, masallarla oyalanıyoruz. Göreceksiniz aylar boyu Meclis'teki PKK komisyonunu konuşacağız. Zira iktidar gündemi oraya kilitleyecek. Halbuki CHP komisyona katılmasa gündem günlük hayat yani ekonomi olacaktı.

KÜRTLER EŞİTTİR ABDULLAH ÖCALAN YAPILDI

Bu arada önemli bir hususun daha altını çizeyim. AKP, MHP hatta CHP göz göre göre PKK'yı Kürtlerin temsilcisi yaptı. Malum Kürtlerin tamamı 45 yıldır hiçbir zaman PKK ile özdeşleşmedi, özdeşleştirilmedi. Sürekli olarak PKK ayrı, Kürt kardeşlerimiz ayrı dendi ki gerçekten de durum öyleydi. Bu tablo AKP-MHP sayesinde bozuldu. Kürtler eşittir Abdullah Öcalan yapıldı. Bizzat iktidar tarafından dindar Kürtlerle ateist komünist PKK bile barıştırıldı. Apo kurucu önder denilerek bütün Kürtlerin lideri yapıldı. Maalesef bu yıkım projesinin başında da Devlet Bahçeli var. Bahçeli bütün Kürtleri Abdullah Öcalan'ın etrafında konsolide eden olarak tarihe geçecek. Bahçeli'nin bırakın Apo'yu PKK'yı DEM Parti için ettiği sözler ve DEM Parti’yi kapatmayan Anayasa Mahkemesi'ne dedikleri ortada. Kimileri de iktidarın son Apo PKK politikasını Abdülhamit'in Hamidiye alaylarına benzetiyorlar. Ancak bu benzetme yanlış. Hamidiye alayları ortamı ile bugünkü ortam çok farklı. Aynı şekilde PKK gibi bir örgüt o yapı ile bir olamaz, bir tutulamaz.