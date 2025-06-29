CHP’ye şok çağrı: Mecburen o noktaya geleceksiniz! Artık Mansur Bey’in adaylığını düşünün

Ekrem İmamoğlu’nun seçimlerde aday olma ihtimalinin kalmadığını savunan Hakan Aygün youtube kanalındaki açıklamalarında konuyla ilgili şöyle konuştu:

Uzun süredir de diyoruz ki; bakınız Ekrem Bey'in önümüzdeki seçimlerde aday olma şansı sıfır sıfır sıfır… Bunu herkes biliyor. Koskoca CHP'yi İmamoğlu'na odaklamayın. Tamam savunun ama odaklamayın. Dinlemiyorsunuz…

MANSUR BEYİ KENDİLERİNDEN SAYMIYORLAR

Mansur Bey'in adaylığını artık düşünün. Mecburen o noktaya geleceksiniz. Tabii ki Ekrem Beyi de üzmeden ağır ağır o tarafa geçiş yapın. Ağır ağır yumuşak geçiş yapın dedik. Aman Allah'ım, o küçük olsun benim olsun CHP kafası var ya nefret ettiğim kafa… Bir baktım ki Mansur Bey'i kendilerinden saymıyorlar. “Ekrem Bey olmazsa Özgür Bey olmalı, Mansur tam bizden değil” havalarındalar… Ayıp ki ne ayıp. Çünkü Mansur Bey bunlara almaya alışık oldukları yüzü vermiyor. Bir de o sistemi kurmuyor, anladınız siz… Tarzı öyle enseye parmak olmaya bile müsait değil.

BİR ANDA MUTEBER ADAM OLUVERDİ

Her neyse oradan Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırdılar, buradan saldırdılar olmadı ya; denize düşen yılana sarılır misali -teşbihte hata olmaz- yılan muamelesi yaptıkları Mansur Bey'e de sarılırlar Mansur Bey'i zerre kadar sevmeyenler. Açık söyleyeyim; onu faşist dahi bulanlar -tabii bence asıl faşist böyle bakanlar- bir anda Kılıçdaroğlu'na Mahsur Yavaş'ı kullanarak saldırma yolunu seçtiler son taktik olarak… Mansur Bey gözlerinde bir anda muteber adam oldu. Ama hakkındaki dedikodu haberi, yani Kemal Bey'e şunları demiş, etmiş vesaire onu okuduğumda Mansur Bey'i az çok tanıdığımdan, tarzını da bildiğimden kalkıp da Kemal Bey'e ne dediğini ama bunun nasıl çarpıtıldığını hemen anladım. Bunlar anlamamazlıktan geliyorlar. Tabii ki anladılar da bence çarpıtmaları lazım. Kemal Bey düşmanlığı lazım. Sahiplendikleri mevcutları savunmaları gerekiyor.

YAVAŞ’IN AÇIKLAMALARI OYUNU BOZDU

Neyse Mansur Bey bir açıklama yaptı. Baktım aynen benim düşündüğüm gibi ama bu açıklamayı Halk TV bile çarpıtarak veriyor. Hala Mansur Bey'in Kemal Bey'e ultimatomverdiğini anlatıyorlar. Yok öyle bir şey, Mansur Bey herkese birlik çağrısı yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıları da ayıplıyor açıklamasında. Ama bu arkadaşların işine “Kemal Bey'e açılan yeni cephe Mansur” diye mal bulmuş mağribi gibi Mansur Bey'e sarılmak geliyor. Her şeyi kullanıyorlar. Bu nasıl bir oportünizm, nasıl bir ilkesizlik?

DÜNE KADAR SANSÜR UYGULUYORLARDI

Mansur Yavaş'ın yaptığı açıklamaları bile kullanmayan "Aman İmamoğlu'nun adaylığına zarar verir, onu parlatmayalım, onun adını geçirmeyelim diye sansür uyguluyorlardı. Şimdi Mansur muteber oldu. Bir hafta öncesine kadar aman o aday olmasın diye sansür vardı, örtülü sansür. Bilirsiniz benim açıklamam palavra değildir. Gidin Mansur Bey'e sorun; Halk TV ona sansür uyguluyor muydu? diye. Hiçbir açıklaması çıkmıyordu ya, adam bakıyordu böyle HalkTV işte diyordu, anlıyordu… Bunu Mansur Bey de biliyor, Halk TV yönetimi de biliyor. Ama şimdi bir haftadır Mansur Bey muteber. Kemal Bey'e saldıracaklar ya, bunu kullanmaları lazım da yani kullanacakları bir şey yok. Merak etmeyin daha da lafımıza geleceksiniz. Mansur Bey'in adaylığına da fit olacaksınız.

İMAMOĞLU’NU KURTARIRSA MANSUR BEY KURTARIR

Bakın ben şimdiden söylüyorum, onlar gene söyleyemiyor. Ama “Biz bunu dedik” diyeceğiz, “İmamoğlu’nu da hapisten kurtarırsa Mansur Bey'in seçilmesi kurtarır” dedik, diyeceğiz. Yoksa İmamoğlu’nun kendi deyimiyle, hapiste üzerine beton dökülür demiştik diyeceğiz, siz de göreceksiniz.

Bakın ne Mansur Bey ne Kemal Bey benim babamın oğlu değil. Özgür Bey de öyle, ekrem Bey de öyle. Ben kişiler değil ilkeler üzerinden olaylara bakarım. Bir de olabileceği önceden kestirip ona göre konuşuyorum.

ATTAN İNİP EŞEĞE BİNDİKLERİNİ FARKETMEDİLER

Sizlere asla yalan söylemem. CHP davasından butlan çıkarsa Kemal Bey gelecek kardeşim. Benim bu konuda bilgim yok, istihbaratım da yok. Ama genel siyasi gidişata bakınca Ekrem Bey'in posta güvercini olarak gördükleri Özgür Bey'e de bir ayar, bir operasyon yüzde yüz gelecek. Özgür Bey'i Ekrem getirdi, Ekrem götürecek. Yani olayımız Ekrem… Özgür Beyle ilgilenen yok. Keza Özel'i beğenebilirsiniz ama strateji bilmiyor. Bence Özgür Bey CHP'nin başına olmadı. Bu kadar kötü bir genel başkan da gelmedi. Söylüyorum, Kemal Bey de bu saatten sonra olmaz. Ama şu anda gerçekten de partinin bozulan kendi deyişiyle DNA'sını toparlayıp partiyi kurultaya götürmek için en iyi isimdir. Kemal Bey'i beğenmiyorsunuz ama attan inip eşeğe bindiğinizi fark etmediniz hala.

EKREM İMAMOĞLU İLE OLURDU AMA…

Gerçekten Ekrem'le olurdu. Ama öyle bir şans kalmadı. Özgür Bey’le asla olmaz. Olursa yükselen milliyetçi dalganın üzerinde surf yapabilecek Mansur Bey’le olur. O da cumhurbaşkanı adayı olarak olur, Genel Başkan olmaz. Mevcutlarla falan değil, hiç olmazsa egosunu saklayacak kadar zeki olan Kemal Bey’le anlaşması daha kolay olur. Mansur Bey'in de onunla anlaşması daha kolay. Hiç olmazsa Kemal Bey egosunu saklayacak kadar zeki. Bu arkadaşlar saklayamıyor.

CHP İÇİN İNCE ELEYİP SIK DOKUMA ZAMANI

Bu arada Ekrem Bey'e en az 10 kere Kemal Bey'i ihmal etme diye bir yıldır seslendim. Bir bayramlaşma dışında uzak durdular. Çünkü geldim gördüm yendim havasındaydı Ekrem Bey de galiba… Oysa hançeri Kemal Bey'e o batırmıştı. Elini üstünde tutması, kanayan yarayı sarmaya çalışması gerekiyordu. Hayatın şimdi acı bir cilvesi olsa gerek, hançerleyen Ekrem Bey'in kendisiydi, şimdi Kemal Bey beni hançerliyor, hapise gömmek istiyor, üstüme beton dökmek istiyor diyor. Etme bulma dünyası mı diyeyim?

CHP'nin biraz inceleyip sıkı dokunması gerektiğini düşünüyorum. İhtiyatlı gitmeli en azından CHP mitingleri sırf Ekrem Bey'e odaklı olmamalı. Bu işin riskleri de göz önüne alınmalı. Tamam Ekrem Bey her gün savunulsun ama söyleyecek başka lafları da olmalı, sırf bunun üzerinden bu iş olmaz. Bu zencilerin Güney Afrika'da hapisteki Mandela’yı çıkarıp hak arama mücadelesi değil bu…

Çünkü sarayın emrinin dışına çıkamaz. Ayrıca MHP dediğiniz sadece Devlet Bahçeli gerisi hikaye. O da ikna edilebilir. An itibarıyla yaşı 78 olan Bahçeli en fazla bir dönem daha mecliste olabilir ki bunu da AKP ile ittifakla yapacak. Kısaca görünen geleceğin aydınlık olması değil karanlık olmasıdır. Tek umut halkın sandıkta ihtilal yapması ki ben bunu ihtimal dahilinde görüyorum.