CHP’ye stratejik önerim var.

Erken seçim mi? Ara seçim mi?

Esenyurt Belediye Başkanı’nın hukuken değil siyaseten görevden alınıp tutuklanması üzerine CHP’de bu tartışma başladı.

7. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şu formülü önerdi:

*“Müzakere yok, mücadele var. Saray ve kullanışlı aparatlarından kurtuluşumuzun tek yolu: Sine-i millettir. Kurtuluşumuzun tek yolu sine-i millettir."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt mitinginde çok sert yanıt verdi:

-"Şimdi yeni bir oyun var. Anayasayı değiştirmenin yeni bir oyununu bulmuşlar. Birtakım sosyal medya hesaplarından hep birlikte şöyle yazıyorlar.

'DEM Parti, CHP, muhalefet Meclis’ten çekilsin. Sine-i millete dönün, erken seçim yapılsın.'

Sine-i millet erken seçim doğurmuyor, ara seçim doğuruyor. Ara seçim 90 gün sonraki ilk pazar günü.

Sen çekilmişsin bir daha girmiyorsun, AK Parti ile MHP giriyor.

200 milletvekilinin 100'ünü alıyor.

Mevcut 320'nin üstüne ekliyor. 400 vekili alıyor ne sana ne bana ne başkasına ihtiyacı olmadan anayasayı değiştiriyor, canı ne istiyorsa onu yapıyor.

Buradan bütün muhalifleri uyarıyorum. Sine-i millet demek erken seçim demek değildir, 90 gün sonra ara seçimdir. AK Parti ile MHP'nin kurduğu tuzaktır.

Bu tuzağa kimse kapılmasın. Ama biz erken seçim için ne gerekiyorsa onu yaptırmaya, sesimizi yükseltmeye hep beraber mecburuz."

Anlaşılan o ki Kılıçdaroğlu da oyunun hatta tuzağın bir parçası.

Neyse ben aralarına girmeyeyim ve Özel’e de Kılıçdaroğlu’na da farklı bir stratejiyi adım adım önereyim.

1-Ara seçim için anayasanın 78’inci maddesine göre, “Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde boşalan üyeliklerin sayısı, üye tamsayısının yüzde beşini bulduğu hallerde, ara seçimlerinin üç ay içinde yapılmasına karar verilir.” hükmü var.

2-CHP’den tekrar seçilmesi gereken illerden sadece 30 milletvekili istifa eder. Mevcuttaki 7 eksik ile 37 bölgesinde 3 ay içinde ara seçim kararı alınır.

3-Siyasi partiler yasasına göre istifa edenlerin yeniden aday olmalarına bir engel yoktur.

4-Siyasi yasak giyotininin yıkılması için Ekrem İmamoğlu da İstanbul’dan milletvekili adayı olur. Seçim takvimine göre adaylık başvurusu yapınca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifa eder ve yerine bir CHP’li seçilir.

5-Milletvekili dokunulmazlığı olan Ekrem İmamoğlu’nun erken ya da zamanında seçimde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olduğu açıklanır.

6-Mansur Yavaş da Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak açıklanır.

7-30 CHP’li milletvekili 30 Aralık’ta istifa etmeli ki ara seçim 30 Mart Pazar günü yapılsın

8-Ara seçimde 30 ve daha fazla CHP’li tekrar Meclis’e girer.

Kılıçdaroğlu ve Özel’e diyorum ki;

CHP içindeki Cumhurbaşkanlığı yarışı da sonlanır.

3 kez İstanbul’da AKP’ye Osmanlı tokadı atan 4. seçiminde de milletvekili seçilen Ekrem İmamoğlu ile rekor oyla 2. kez Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tüm Türkiye’yi adım adım gezer.

Birlikten kuvvet doğar ve CHP’ye tek başına iktidar yolu açılır.

AKP ve MHP’nin tüm kumpasları yıkılır.