“CHP’ye ve İstanbul’a çökme iddiaları var” Milletvekilinden Türkiye gündemini sarsacak açıklama

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Halk TV’de katıldığı programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"HEM İSTANBUL’A HEM GENEL MERKEZE ÇÖKME İDDİALARI VAR"

Ağbaba, CHP İstanbul yönetimine Gürsel Tekin’in kayyım olarak atanmasıyla ilgili çeşitli iddiaların olduğunu belirterek, “Çeşitli iddialar var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ile görüşme iddiaları var. Onunla görüşerek hem İstanbul’a hem genel merkeze çökme iddiaları var. Çeşitli MHP kanadı ve AK Partili siyasetçilerle bu operasyon için görüşme iddiaları var” dedi.

Tekin, “Birileri İstanbul ilde koltuğa gelmek için uğraşıyor, içimizden birileri maalesef genel merkeze butlan ile çökmeye çalışıyor” dedi.

“Bu operasyonun, 31 Mart yerel seçimlerindeki başarıyı hazmedemeyenlerle, 4 Kasım’daki değişim kurultayını hazmedemeyenlerin iş birliği ile yapılmış bir operasyon olduğunu öne süren Ağbaba, “Operasyonun sonuçlarına bakmak lazım. Kim kiminle iş birliği yapıyor” dedi.

Yapılan hamlenin CHP’yi yok etme girişimi olduğunu belirten Ağbaba, “Bu yapılan Atatürk’ün kurduğu bir partiyi yok etme girişimidir... Sadece Türkiye’ye değil tüm Türkiye’de demokrasiye inananlara direnme çağrısı yapıyoruz” dedi.