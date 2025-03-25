CHP'ye yeni operasyon! Bir belediye başkanı daha ifadeye çağrıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutuklanması sonrası ana muhalefete dönük soruşturmalar bugün de sürdü.

Sosyal medyada bazı ses kayıtları paylaşılmış, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile bazı CHP'li belediye meclis üyeleri arasında 'delege pazarlığı' konuşması geçtiği iddia edilmişti.

Güney'se konuya ilişkin açıklamasında "İlgili kayıtta bana ait bir ses bulunmadığı gibi, böyle bir toplantıda da herhangi bir şekilde yer almadım. Buna rağmen, bir merkezden organize şekilde yapıldığı belli olan paylaşımlarda kullanılan ifadeler şahsımın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek niteliktedir" demişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Güney'i 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında ifadeye çağırdı.