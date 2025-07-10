CHP'yi karıştıran istifaların nedeni belli oldu

Bayrampaşa Belediye'nin CHP'yi üyeleri Sadi Teker ve Ali Karahasanoğlu, sosyal medya üzerinden yaptıkları ortak açıklama ile CHP’den istifa ettiklerini duyurdu. İki meclis üyesi ortak açıklamalarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’yu hedef tahtasına oturtmuştu.

DİSİPLİN SÜRECİ SONRASI İSTİFA GELDİ

Halk TV’nin aktardığı iddialara göre, Sadi Teker ve Ali Karahasanoğlu 3 Temmuz 2025 tarihinde CHP Bayrampaşa İlçe Yönetimi tarafından disiplin kuruluna sevk edildi. İhraç edileceklerini düşünen iki meclis üyesinin bu sürecin sonucunu beklemeden istifa ettikleri öğrenildi. Disipline sevk kararının arkasında, Teker’in ruhsatsız işletme açması ve Karahasanoğlu’nun belediyeden menfaat temin etmeye yönelik taleplerde bulunması olduğu belirtildi.

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BELEDİYENİN RET KARARINA RAĞMEN İNŞAAT BAŞLATILDI

Sadi Teker’in, Forum AVM’nin arkasında bulunan ve belediye yetki alanında olan bir arsa üzerine kafeterya kurmak istediği, ancak Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun bu talebe olumsuz yanıt verdiği belirtildi. Belediye izni olmamasına rağmen, Teker’in Karlen Gıda adına işletmeye başladığı kafeteryanın faaliyetleri, belediye tarafından tespit edildi. Ardından söz konusu işletme mühürlendi.

MÜHÜR KIRILDI, FAALİYET DEVAM ETTİ

Belediye tarafından mühürlenen kaçak işletmenin faaliyetlerinin durdurulmasına rağmen, Teker mührü kırarak işletmeye devam etti. Bu gelişme üzerine 17 Nisan 2025 tarihinde yıkım kararı alındı. Teker, bu kararı idare mahkemesine taşıyarak durdurma kararı aldı, ancak belediyenin yaptığı itiraz üzerine durdurma kararı iptal edildi. Yıkım süreci 1 Temmuz’da başlatıldı ve 7 Temmuz’da tamamlandı.

TALEPLER KARŞILANMAYINCA AĞIR İTHAMLAR GELDİ

Diğer meclis üyesi Ali Karahasanoğlu’nun da benzer şekilde belediyeden büfe ve ticari alan taleplerinde bulunduğu, ancak bu taleplerin de reddedildiği öğrenildi. Her iki meclis üyesi, bu gelişmelerin ardından farklı platformlarda Belediye Başkanı Hasan Mutlu aleyhinde açıklamalarda bulundu.

DİSİPLİN SÜRECİNİ BEKLEMEDEN PARTİDEN AYRILDILAR

Sadi Teker ve Ali Karahasanoğlu’nun CHP İlçe Yönetimi tarafından disiplin kuruluna sevk edilmelerinin ardından partiden ihraç edilmeleri beklenirken, süreci beklemeden istifa etmeleri dikkat çekti.