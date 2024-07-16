CHP'yi kızdıran kare: Devletin polisi siyasetçinin elini öpemez

Düzenleme: Ümit Karadağ
CHP'yi kızdıran kare: Devletin polisi siyasetçinin elini öpemez

Özel Harekat Daire Başkanı Süleyman Karadeniz'in, ziyarete gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önünde eğilip elini öpmesine CHP'den çok sert tepki geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin 8. yıl dönümü nedeniyle Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret etti.

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Başkanlıkta Bahçeli'yi, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ve beraberindeki heyet karşıladı.

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Karşılama sırasında Özel Harekat Daire Başkanı Süleyman Bahçeli'nin elini öptü.

“DEVLETİN POLİSİ SİYASETÇİNİN ELİNİ ÖPEMEZ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve 'gölge İçişleri Bakanı' Murat Bakan, Özel Hareket Daire Başkanı Karadeniz’in bu hareketine tepki gösterdi.

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"Devlet Bahçeli'nin elini öpen şahıs EGM Özel Harekat Daire Başkanı Süleyman Karadeniz üzerindeki o üniforma Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni temsil eder" diyen CHP'li Bakan "Devletin Polisi, askeri bir siyasi parti liderinin elini eteğini öpmez, önünde de eğilmez. Türk polisi, askerinin başı her zaman diktir. Polis, asker el öpmeye başlarsa bu ülke daha çok 15 Temmuz’lar yaşamaya gebedir. Bu emniyet müdürü derhal emekli edilmelidir." ifadelerini kullandı.

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