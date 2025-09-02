CHP’yi yasa boğan ölüm! Kadın başkan için gözyaşları sel oldu...

Düzenleme: Kaynak: İHA
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Akhisar İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Güven, bugün öğle namazına müteakip Yeni Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

CHP Akhisar İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Güven, son yolculuğuna uğurlandı.

Akhisar İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Güven

Bir süredir kanser tedavisi gören CHP Akhisar İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Güven hayatını kaybetti. Güven için Yeni Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende Güven'in yakınları ve partililer gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenazeye; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç ve çok sayıda partili ile vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Güven, Yeni Mezarlıkta toprağa verildi.

