CHP’yi yasa boğan ölüm! Kadın başkan için gözyaşları sel oldu...

CHP Akhisar İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Güven, son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir kanser tedavisi gören CHP Akhisar İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Güven hayatını kaybetti. Güven için Yeni Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende Güven'in yakınları ve partililer gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenazeye; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç ve çok sayıda partili ile vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Güven, Yeni Mezarlıkta toprağa verildi.