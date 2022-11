Chris Hemsworth alzheimer mı oldu? Thor Chris Hemsworth’a ne oldu? Chris Hemsworth kimdir?

Marvel karakterlerinden Thor’a hayat veren ünlü aktör Chris Hemsworth’un, alzheimer hastalığına genetik olarak yatkın olduğu ortaya çıktı.

Chris Hemsworth bu durumu öğrenmesinin ardından oyunculuğa uzun bir süre ara verdiğini açıkladı.

Peki, Chris Hemsworth alzheimer mı oldu? Thor Chris Hemsworth’a ne oldu?

Hemsworth en son ‘Limitless’ adlı Disney+ ve National Geographic ortak yapımı bir seride, uzun yaşam ve yaşlanmayı önlemeye ilişkin yolları keşfediyordu.

Yapım kapsamında genetik test yaptıran oyuncu, gelecekte Alzheimer olma olasılığını artıran ‘APOE4’ geninin iki kopyasına sahip olduğunu öğrendi.

Yaşadıklarını Variety’e anlatan Hemsworth, test sonuçlarının çekim sırasında geldiğini ancak serideki doktor Peter Attia’nın yapımcı Darren Aronofsky’yi arayarak, ‘Bunu kameralar kapalı söylemek istiyorum’ dediğini anlattı.

APOE4’ün önden belirleyici bir gen olmadığını ancak güçlü bir gösterge olduğunu söyleyen Hemsworth, Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin sekiz ila 10 kat daha fazla olduğunu söyledi.

ÇOCUKLARIMLA VE KARIMLA OLMAK İSTİYORUM

Chris Hemsworth, bu haberi almasının üzerine oyunculuğa ara vermek istediğini belirtti:

“Limitless’ın çekimlerini bitirdik, kontratım olan diğer işleri de tamamladım. Bu haberle birlikte de bende bir ara verme dürtüsü belirdi. Artık eve gidip çocuklarımla ve karımla olmak istiyorum.”

CHRİS HEMSWORTH KİMDİR?

Chris Hemsworth 11 Ağustos 1983'te, Avustralya'nın Melbourne şehrinde doğdu. Ailesi Philip Island'a geçmeden önce Northern Territory bölgesindeki bir sığır çiftliğinde yaşadı. 2004 yılında Home and Away dizisinin Robbie Hunter rolü için seçmelere katıldı ama başarılı olamadı. Ardından Kim Hyde rolü için geri çağrıldı. Kim Hyde rolüne seçildi ve dizinin 185 bölümünde oynadı. Dizi için Sidney'e taşındı. 3 Temmuz 2007 tarihinde diziyi bıraktı. İki Logie adaylığı aldı. 2005'te en iyi genç yetenek dalında Logie ödülü kazandı. Hemsworth 2009 J. J. Abrams yapımı Star Trek filminin açılış sahnesinde James T. Kirk'ün babası George Kirk'ü canlandırdı. Aynı yıl A Perfect Getaway filminde gerilim karakteri Kale'i canlandırdı. Hemsworth Marvel Comics'in süper kahramanı Thor'u canlandırdı. İlk başta bu rol için kendisi gibi aktör olan kardeşi Liam Hemsworth son 4'e yükseldi ama yönetmen Kenneth Branagh son anda önceki adayları değerlendirme kararı aldı ve role Chris Hemsworth'u seçti. Hemsworth ayrıca 2012'de vizyona giren The Avengers filminde tekrar Thor'u canlandırdı. 2010'da Ca$h filminde ekonomik açıdan sorunlu genç bir adamı oynadı. Hemsworth Mayıs 2011'de Snow White and the Huntsman filminde Kristen Stewart'la kamera karşısına geçti.