Chris Hemsworth o bulvarın son yıldızı oldu

Marvel’in sevilen kahramanı Thor’u oynayarak büyü ses getiren Chris Hemsworth, dünyanın en ünlü yıldızları arasına katılan son isim oldu.

40 yaşındaki oyuncu düzenlenen törene eşi Elsa Pataky ve 10 yaşındaki ikiz oğulları Sasha ve Tristan ile katıldı. 12 yaşındaki kızı Rose ise fotoğraf çektirmek istemediği için mutlu aile tablosuna katılmadı. Yakışıklı oyuncu Şöhretler Kaldırımı'ndaki 2.781'inci yıldızı alan son isim oldu.

Alzheimer riski nedeniyle kariyerine bir süre ara vermeyi planlayan oyuncu bu ‘yıldız’ ile biraz olsun moral buldu. Robert Downey Jr., Samuel L. Jackson ve Scarlett Johansson gibi rol arkadaşlarının arasına katılarak bu onuru alan son Marvel süper kahramanı Hemsworth’i Ironman’i canlandıran Robert Downey Jr. Da yalnız bırakmadı.

Downey ve film yapımcısı George Miller, Hemsworth'ün bu mutlu gününde onun için konuşmalar yaptı. Aktör ayrıca karısı Elsa Pataky'ye yanında olduğu ve onu desteklediği için teşekkür ederek “Benim hayallerimi desteklemek için kendi hayallerini bir kenara bırakması gözümden kaçmadı ve sonsuza kadar sana borçluyum" diyerek herkesi duygulandırdı.

Aktörün hayranları, bugün vizyona girecek olan Furiosa: A Mad Max Saga'da Hemsworth'ü beyazperdede Anya Taylor-Joy ve Nicholas Hault'la birlikte izleyebilecek.