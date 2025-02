Christen Goff, moda dünyasına bomba gibi döndü

Christen Goff, Sports Illustrated Swimsuit dergisine geri dönmenin heyecanını yaşıyor. 31 yaşındaki model ve Detroit Lions’ın ünlü quarterback’i Jared Goff’un eşi, Instagram’da yaptığı paylaşımla 2025 sayısı için çekilen fotoğraflarını tanıttı. Goff, Jamaica’daki Round Hill Hotel & Villas’ta gerçekleştirilen çekimlerin ardından, “Geri dönmeme çok sevindim!” diyerek mutluluğunu ifade etti.

Christen Goff, 2025 sayısındaki yerini duyururken, 2021 yılında Katie Austin ile birlikte Sports Illustrated SwimSearch yarışmasında kazandığı co-Rookie of the Year ödülünün ardından gelen başarısını da kutladı. Bu süreçte, Christen’in kariyeri hızlı bir şekilde yükseldi ve 2022 yılında bu ödülü kazandığında “Çok onurluyum, ve gerçekten kelimelerle anlatılamaz bir duygu bu. Her yıl, SI sınırları zorluyor ve bu yıl da farklı değil. Bu ilham verici kadınlar grubunda yer almak çok büyük bir onur,” şeklinde Instagram’dan açıklama yapmıştı.

Christen ve Jared Goff'un hayatı geçtiğimiz yıllarda oldukça değişti. 2022 yılında nişanlanan çift, 2024’te Ojai, California’da rüya gibi bir düğünle dünya evine girdi. Düğün, Goff’un Detroit Lions ile 212 milyon dolarlık dev bir sözleşme imzalamasının ardından geldi. Jared Goff, 2021 yılında Rams’ten Lions’a transfer olmuş ve takımı yeniden güçlü bir hale getirmeyi başarmıştı. Takım, 2024 sezonunda 15-2’lik bir galibiyet oranı ile NFC’nin zirvesine yerleşti ancak Super Bowl hayalleri, Ocak ayında Commanders’a karşı 45-31’lik şok edici bir yenilgiyle sona erdi.

Jared Goff, 2024’teki başarısının ardından MVP adayı olarak gösterildi. Goff, eşi Christen’in kariyerini her zaman destekledi ve bu alandaki hayallerini gerçekleştirmesi için onu cesaretlendirdi. Geçtiğimiz Nisan ayında yaptığı bir açıklamada, "Başarısını görmek çok eğlenceliydi. İlk başta bu ona konfor dışı gelmişti ama zamanla o platformda rahatladı ve sesini buldu," dedi.

Christen Goff’un kariyeri hızla ilerlerken, Jared Goff'un sportif başarıları da çiftin hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri haline geldi. Birlikte kurdukları hayat ve kariyerlerinde birbirlerine verdikleri destek, onları sadece bir çift olarak değil, aynı zamanda birbirlerinin en büyük destekçisi yapan faktörlerden biri oldu.