Christoph Waltz’tan Salzburg Festivali’nde görkemli açılış

Avusturya'nın kültürel zirvesi olan Salzburg Festivali, bu yıl görkemli bir açılışa ev sahipliği yaptı. Wiener Filarmoni Orkestrası, Igor Stravinsky’nin sahne-oratoryosu "Oedipus Rex" ile festivalin ilk büyük performansını gerçekleştirdi. Konserin sürprizi ise Oscar ödüllü oyuncu Christoph Waltz oldu. Viyana doğumlu sanatçı, sahnede anlatıcı rolüyle yer aldı ve performansına alışılmış mütevazılığıyla başladı. Strawinsky’nin bestesinde özellikle vurgulanan "duygusuz bir ses tonuyla anlatım" talebine sadık kalarak, Jean Cocteau'nun metnine dramatik bir sadelik kattı.

Uzun süredir Hollywood’da yaşayan Waltz, klasik müzik dünyasında nadir görülen bir etki yarattı. Kendi tarzıyla ama müziğin önüne geçmeden, sahnedeki bütünlüğü destekleyen bir yorum sundu. Oedipus’un trajedisini anlatırken, seyircide ritüel havası yaratan bu sade anlatımıyla sahneye olan hâkimiyetini bir kez daha gösterdi.

SALONEN, VİOTTİ’NİN YERİNİ ALDI

Konserin şefliğini, rahatsızlığı nedeniyle programa katılamayan Lorenzo Viotti yerine Fin orkestra şefi Esa-Pekka Salonen üstlendi. Salonen, sahneye karakteristik analitik tarzıyla çıktı. Müzikal detaylara verdiği önem ve dengeli tempolarla Stravinsky’nin eserine sıkı bir yapısal disiplin getirdi.

Sahnedeki vokal performanslar da dikkat çekiciydi. Tenor Allan Clayton, Oedipus’un trajik ruh hâlini asil bir yorumla yansıttı. Jokaste rolünde Marina Viotti güçlü bir dramatik duruş sergilerken, Michael Volle, Albert Dohmen ve Antonin Rondepierre de eserin vokal dokusuna güçlü katkılar sundular.

Ayrıca, Johannes Prinz yönetimindeki Wiener Singverein korosu, eserin ihtişamlı havasına katkı sağlayan etkileyici bir topluluk olarak öne çıktı. Ses yoğunluğu ve düzeniyle sahnedeki dramatik yapıyı taşlandırdı.

İKİNCİ YARIDA BERLİOZ İLE GÖRSEL VE İŞİTSEL COŞKU

Konserin ikinci bölümünde, Hector Berlioz’un ünlü eseri "Symphonie fantastique" seslendirildi. Salonen burada da şeflikteki zarafetini sürdürdü. Yapısal netliğiyle dikkat çeken bu bölümde, özellikle "Un Bal" adlı ikinci kısımda orkestra üyelerinin dans benzeri dokunuşları, dinleyicilere müzikal bir rüya yaşattı.

Wiener Filarmoni, Berlioz’un romantik geçişlerini ustalıkla sundu. Dinleyiciler, konser sonunda Waltz’a ve Salonen’e uzun süre ayakta alkışlarla teşekkür etti. Gösteri sonrası yorumlarda, Waltz’un teatral anlatımının müziğin içine ustalıkla yedirildiği vurgulandı.

Salzburg Festivali’nin bu yılki açılışı, hem müzik hem oyunculuk açısından bir ustalık gösterisi olarak tarihe geçti. Waltz’un mütevazı ama etkili performansı ve Salonen’in yer yer kontrollü ama akıcı yönetimi, klasik müzikseverleri doyasıya bir sanatsal yolculuğa çıkardı.