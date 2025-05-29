Chucky'yi canlandıran küçük dev adam yaşamını yitirdi

Ed Gale, özellikle Child's Play , Child 's Play 2 ve Bride of Chucky'de Chucky'nin fiziksel olarak canlandırmıştı.

Korku filmi serisi Çocuk Oyunu filminde bebek katili Chucky'e hayat veren ünlü oyuncu Ed Gale, bir süredir tedavi gördüğü Los Angeles'taki bir hastanede yaşamını yitirdi.

Acı haberi hayranlarına Ed Gale’in yeğeni Kayse Gale sosyal medyadan verdi. Kayse Gale paylaşımda amcasının 'ani bir şekilde' yaşamını yitirdiğini bildirdi. Ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

Kayse, paylaşımında, “Ed Gale son kez sahne aldı ve şimdi öteki dünyada başrolde. 20 yaşında sadece 41 dolar ve bir hayalle otostopla California’ya geldi, bir daha da arkasına bakmadı” dedi.