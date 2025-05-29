Chucky'yi canlandıran küçük dev adam yaşamını yitirdi

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Chucky'yi canlandıran küçük dev adam yaşamını yitirdi

Birçok kişinin rüyalarına girecek kadar etkili olan Chucky filminin unutulmaz oyuncusu Ed Gale 61 yaşında yaşamını yitirdi.

Ed Gale, özellikle Child's Play , Child 's Play 2 ve Bride of Chucky'de Chucky'nin fiziksel olarak canlandırmıştı.

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Korku filmi serisi Çocuk Oyunu filminde bebek katili Chucky'e hayat veren ünlü oyuncu Ed Gale, bir süredir tedavi gördüğü Los Angeles'taki bir hastanede yaşamını yitirdi.

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Acı haberi hayranlarına Ed Gale’in yeğeni Kayse Gale sosyal medyadan verdi. Kayse Gale paylaşımda amcasının 'ani bir şekilde' yaşamını yitirdiğini bildirdi. Ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

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Kayse, paylaşımında, “Ed Gale son kez sahne aldı ve şimdi öteki dünyada başrolde. 20 yaşında sadece 41 dolar ve bir hayalle otostopla California’ya geldi, bir daha da arkasına bakmadı” dedi.

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