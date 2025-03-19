CIA Genel Merkezi girişinde havaya ateş açıldı

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) Genel Merkezi'nin girişinde bir kişi havaya ateş açtı.

ABD'nin Virginia eyaletinde bulunan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) Genel Merkezi'nin giriş kapısı yakınlarında bir kişi havaya ateş açtı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Genel Merkez'e giriş-çıkışlar ile çevredeki yollar yollar trafiğe kapatıldı. Görgü tanıkları, şüphelinin havaya ateş açmasının yanı sıra etrafına tehditler savurduğunu aktardı.

ABD basınında yer alan haberlerde, şüphelinin Route 123 üzerindeki CIA tesisinin giriş kapısına yakın bir bankta oturduğu ve elinde pompalı tüfek bulunduğu aktarılarak, güvenlik güçlerinin şüpheliyi ikna etmeye çalıştığı belirtildi. Şüphelinin gözaltına alınıp alınmadığı henüz bilinmiyor.