ABD Başkanı Trump geçen hafta yaptığı açıklamada CIA’in gizli operasyon yapmasına izin verdiğini açıklamıştı. Trump, söz konusu operasyonların Karayipler’deki uyuşturucu kaçakçılarına yönelik gerçekleşeceğini söylese de bu durum CIA’in Venezuela’da ‘darbe’ yapacağı iddialarına neden olmuştu.

Venezuela devlet Başkanı Maduro yaptığı açıklamada Trump’ın kararına sert tepki göstererek ülkelerinde yabancı unsurların operasyon yapmalarına izin vermeyeceklerini vurguladı.

Trump’ın Karayipler’deki operasyon kararı uluslararası hukukta da tartışma kararı oldu. Uzmanlar, ABD güçlerinin açık denizde gemileri vurmak gibi bir operasyon yapamayacağının altını çizdi.

CIA’İN NASIL ÇALIŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI

İngiliz Guardian gazetesinin haberinde CIA’in bölgede operasyonları nasıl yürüttüğünün ayrıntıları ye aldı. Buna göre, CIA, uydu ve sinyal dinlemelerini kullanarak edindiği gerçek zamanlı istihbaratlar ile uyuşturucu olduğuna inanılan sürat motorlarının yerlerini tespit ediyor. Ancak tekneleri vuran insansız hava araçları ve füzelerin ABD ordusuna ait olduğu belirtiliyor.

DELİLLER GİZLİ TUTULUYOR

Edinilen bilgilere göre CIA’in elde ettiği istihbarat, sahil güvenlik ya da ABD’nin uyuşturucu ile mücadele birimi DEA’nın elindeki deliller gibi yargılanmalarda kullanılmıyor ve tamamen gizli kalıyor.

Kaynaklar, CIA’in yasalardan muaf olduğu için elde ettikleri delilleri paylaşma zorunluluklarının olmadığının altını çizdi.

CIA Sözcüsü daha önce gazetecilerden gelen soruları yatısız bırakarak topu Pentagon’a atmıştı. Pentagon Sözcüsü ise askeri istihbarat konusundaki soruları yanıtsız bırakmıştı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Anna Kelly ise bölgedeki operasyonların uyuşturucu kaçakçılarına yönelik yapıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bütün bu kararlı saldırılar, kıyılarımıza ölümcül zehir getiren belirlenmiş narko-teröristlere karşı gerçekleştirildi ve Başkan, ülkemize uyuşturucu akışını durdurmak ve sorumluları adalete teslim etmek için Amerikan gücünün her unsurunu kullanmaya devam edecek."

CIA, TRUMP’IN DIŞ POLİTİKASINDA ETKİLİ OLMAYA ÇALIŞIYOR

Beyaz Saray’a yakın kaynaklar CIA’in Trump’ın dış politikasında önemli bir rol oynamaya çalıştığının altını çizdi. Teşkilatın uzun süredir uyuşturucuyla mücadele çalışmaları olsa da, kaynaklar, bu faaliyetlerin önemini korumak için bu kapasiteyi artırdığını söylüyor.