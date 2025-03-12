CIA kayıtlarına göre muhbirlik yaptı! Osmanlı hanedanı üyesi gazeteci cinayetiyle de suçlanmış...

İngiliz The Times gazetesi V. Murad’ın torunu ünlü romancı Kenize Murad’ın 1973 yılında CIA için çalıştığını gösteren bir belge yayımladı. Belgeye göre Kenize Murad, 1973 yılında CIA tarafından ‘UNPOLO/1’ kod adıyla muhbir olarak görevlendirildiği öne sürüldü.

V. Murad’ın kızı Hatice Sultan’ın kızı Selma Rauf Hanım Sultan’ın 1939 yılında Paris’te dünyaya getirdiği Kenize Murad o yıllarda uzmanlık alanı olan Ortadoğu konuları üzerine gazetecilik yapıyordu.

Amerikalı bir diplomat tarafından Çinli diplomatlar ve Yakındoğu hedefleri üzerinde casusluk yapması teklif edildi ve bunu kabul etti. Ancak Murad bu tekliften bir ay sonra muhbirlik yapmaktan vazgeçtiğini bildiren bir mektubu CIA’ye yolladı.

Murad, korktuğu gerekçesiyle bu fikirden vazgeçtiğini belirterek şunları yazdı;

“Aptal olduğumu ve korkunç bir intikam riski almadan CIA hakkında yazamayacağımı fark ettim. Onlara, onlar için çalışabileceğime inandırarak bir oyun oynadığımı bile söylememeliydim. Hatta adamla yüzleşmekten bile korkuyordum, bu yüzden üzgünmüş gibi davranarak, yapabileceğimi düşündüğümü ama yapamadığımı söyleyen bir mektup gönderdim. Hayatımda hiçbir zaman bir Amerikan gizli servisi için çalışmadım veya çalışmayı düşünmedim.”

The Times ise eriştiği belgelere dayandırarak Murad’ın CIA ile ilişiğinin 1979’a kadar sürdüğü iddiasında bulundu.

DAVİD HOLDEN'IN ÖLDÜRÜLMESİ

Kenize Murad’ın CIA ile olan ilişkilerine dair ifşalar, Sunday Times'ın 1977'de gazetenin dış muhabiri David Holden'ın öldürülmesiyle ilgili son soruşturmasında ortaya çıktı.

Kasım 1978'de gazete tarafından Holden'ın istihbarat teşkilatına ihanet ettiği için öldürülen bir casus olduğunu ileri süren bir makale yayınlandı. Ayrıca Holden'ın daha sonra CIA'e katıldığını ve muhtemelen çift taraflı ajan olarak çalıştığı bu da muhtemelen öldürülmesinin nedeninin bu olduğu sonucuna varıyor.

KENİZE MURAD CİNAYETLE SUÇLANDI

Holden'ın öldürülmesinin ardından Murad, gazeteci Peter Gillman'a, Holden ile 29 Kasım 1977'de Şam'da karşılaştığını, ardından 2 ve 3 Aralık'ta Amman'da kendisiyle akşam yemeği yediğini söyledi. İkinci gece içki içmek için otel odasına gitti ve sabah 1'e kadar orada kaldı. Onu en son 4 Aralık sabahı, işgal altındaki Batı Şeria'ya gitmek üzere ayrılmadan önce gördüğünü söyledi. Murad daha sonra Şam'a gitti.

Murad, 1977 yılında Sunday Times'a verdiği demeçte "David Holden'ı takip etmediğini ve herhangi bir bilgi toplamadığını" iddia etti.