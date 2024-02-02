CIA tarihinin en büyük sızıntısında ceza açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
CIA tarihinin en büyük sızıntısında ceza açıklandı
Eski CIA çalışanı Joshua Schulte, CIA’nın tarihindeki en büyük sızıntıyı yapmakla suçlandı ve 40 yıl hapis cezasına mahkum oldu.

35 yaşındaki yazılım mühendisi Schulte, casusluk, bilgisayar korsanlığı, mahkemeye itaatsizlik, FBI’ya yanlış beyan verme ve çocuk istismarı görselleri bulundurma suçlarından mahkum oldu.

2017’de Schulte, Wikileaks’e 8,761 gizli belge sızdırmakla suçlandı. ABD Adalet Bakanlığı’na göre, bu CIA’nın tarihindeki en büyük sızıntıydı. 2017’de “Vault 7” adı verilen ve Wikileaks’e sızdırılan belgeler, CIA’nın akıllı telefonlara, bilgisayarlara ve televizyonlara sızmasını sağlayan yazılımları ifşa etti. ABD istihbaratının bu araçları kullanarak telefonları dinleme cihazına dönüştürebildiği iddia edildi.

Yargıç Jesse M. Furman, Schulte’nin eylemlerinin “dijital Pearl Harbor” olarak görülebileceğini belirtti ve bu eylemlerin “ulusal güvenliğe tarif edilemez zararlar verdiğini” ifade etti.

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