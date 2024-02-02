CIA tarihinin en büyük sızıntısında ceza açıklandı

35 yaşındaki yazılım mühendisi Schulte, casusluk, bilgisayar korsanlığı, mahkemeye itaatsizlik, FBI’ya yanlış beyan verme ve çocuk istismarı görselleri bulundurma suçlarından mahkum oldu.



2017’de Schulte, Wikileaks’e 8,761 gizli belge sızdırmakla suçlandı. ABD Adalet Bakanlığı’na göre, bu CIA’nın tarihindeki en büyük sızıntıydı. 2017’de “Vault 7” adı verilen ve Wikileaks’e sızdırılan belgeler, CIA’nın akıllı telefonlara, bilgisayarlara ve televizyonlara sızmasını sağlayan yazılımları ifşa etti. ABD istihbaratının bu araçları kullanarak telefonları dinleme cihazına dönüştürebildiği iddia edildi.



Yargıç Jesse M. Furman, Schulte’nin eylemlerinin “dijital Pearl Harbor” olarak görülebileceğini belirtti ve bu eylemlerin “ulusal güvenliğe tarif edilemez zararlar verdiğini” ifade etti.