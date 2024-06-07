CIA'in petrol için yok ettiği adanın gizemli hikayesi

İlk kez 1539 yılında dünya adalarının özetinde yer alan Meksika’nın Yucatan Yarımadası açıklarındaki bu küçük bölge, 18. yüzyıla kadar yerleşik bir kartolojik demirbaştı. Fakat 1921 yılında Meksika Cumhuriyeti Coğrafi Atlası’nda son defa ortaya çıktı ve daha sonra okyanustan tamamıyla kayboldu.
Bermeja Ada'sının asla var olmadığı ileri sürülse de, ada hakkında birçok gizem mevcut. Bazı kişiler, adanın okyanus tabanındaki doğal değişimler ve yükselen deniz seviyelerinin bir sonucu olarak okyanus tarafından yutulduğu fikrini savunuyor.
Diğer kişiler ise, bu tezin bir uydurma olduğunu iddia ediyor ve ya haritacıların hatalı gözlemlerinin sonucunda bu düşüncenin ortaya atıldığı ya da ilk kaşiflerin rakiplerini kandırmak için kurnazca icat ettiği bir şey olduğu fikrini savunuyor.
Birtakım iddialara göre ise, adanın aslında CIA tarafından bilinçli bir biçimde havaya uçurulduğu söyleniyor. Bu tezlerden en tartışmalı olanı, petrol konusunda bir anlaşmazlık sonucu bu olayın yaşandığını savunandır.
2008 ve 2009 yılları arasında ABD ve Meksika hükümetleri, çok önceleri Berjema adasının orada olduğu söylenilen Meksika Körfezi'nin bir bölümünde sondaj yapma hakkına kimin sahip olduğu konusunda bir dizi tartışmaya imza attı.
Yucatán'daki balıkçı toplulukları arasında, Amerika'nın Münhasır Ekonomik Bölge'ye girmesine izin vermek amacıyla Bermeja adasının bilinçli olarak yok edildiğine dair oldukça popüler bir söylenti bulunuyor