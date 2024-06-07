CIA'in petrol için yok ettiği adanın gizemli hikayesi

Diğer kişiler ise, bu tezin bir uydurma olduğunu iddia ediyor ve ya haritacıların hatalı gözlemlerinin sonucunda bu düşüncenin ortaya atıldığı ya da ilk kaşiflerin rakiplerini kandırmak için kurnazca icat ettiği bir şey olduğu fikrini savunuyor.