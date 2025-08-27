Çibel işçilerinden DİSK’e protesto!

İZMİR / YUSUF AKKAVİM

Çiğli Belediyesi’nde örgütlü DİSK Genel İş 10 No’lu Şube iş yeri temsilcilerinin görevden alınması DİSK Genel İş İzmir şubesi önünde protesto edildi.

Çiğli Belediyesi’nde maaş ödemelerinin aksaması gerekçesiyle eylem yapan DİSK Genel İş 10 No’lu Şubesi’nin iş yeri temsilcileri İnan Yoldaş Özdem, Bülent Polat, Gencay Günyüz, Mazlum Demir, Gökhan Aslan, Oktay Ergün görevden alındı.

Görevden alma kararı sonrası, bugün, mesai arkadaşlarını da yanlarına alan iş yeri temsilcileri DİSK Genel İş İzmir Şubesi binası önünde eylem yaptı. Eylemde “Şube şaşırma, sabrımızı taşırma”,“Yaşasın Onurlu Mücadelemiz” sloganlarını atarak Genel İş İzmir Şubesi Yönetimi hedef alındı.

DAHA ETKİN EYLEMLER YAPMAK İÇİN BURAYA GELECEĞİZ

Eylemde kkonuşan Disk işyeri ve işçi temsilcisi Gencay Gündüz açıklamasında “bize, alınterimize, çoluk çocuğumuza sahip çıkamıyorlar. İrademize dokunmaya çalışıyorlar. Bunu kabul etmiyoruz. İşverenle nasıl mücadele ediyorsak bizi yönetenlerle de mücadele edeceğiz. Bizi görevden almalarının bir gerekçesi yok. Alınterimizi, çoluk çocuğumuzun rızkını götürdüğümüz kapıdan hakkımızı alamıyoruz. Haklarımızı almanın yöntemlerini kullanalım diyoruz. Bu arkadaşlar bize ‘işveren para yoksa ne diyecek?” diyorlar. Biz böyle bir bakış açısını kabul etmiyoruz. Şube yönetimi Çiğli’ye gelmiyor, genel merkez kılını kıpırdatmıyor. Bize orada, ‘bekleyin, yöneticilerin ağzının içine bakın’ diyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz. İrademizi tekrar iade etmelerini istiyoruz.Şube yönetimine, bölge yönetimine de, genel merkeze de haykırıyoruz: Bizim arkadaşlarımızın iradesine dokunanlar sadece irademize dokunmuyor, bizi yoksayan bir anlayışla mücadelemizi sürdüreceğiz. Daha kapsamlı ve etkin eylemler yapmak buraya geleceğiz. Gelin bize neden görevden alındığımız açıklayın. Gelemezler. Çünkü bunların bize görevden almaları için gerekçesi yok” dedi.

ALTLARINDA SINIRSIZ ARABALARI, SINIRSIZ KREDİ KARTLARI, SINIRSIZ YEME-İÇMELERİ VAR

Disk işyeri ve İşçi temsilcisi Oktay Ergün ise “Yıllardır kendileri vergide adalet istiyoruz derken kendi maaşları vergi kesintisine uğramıyor. Ama örgütlü olduğun üyelerinin hepsi vergi dilimi altında boğuluyor. Yapılan TİS’ler enflasyonun üstünde olsun. Bu insanlar en az sizin kadar refah payından alabilsin diye çabalıyoruz. Ama kendilerinin altlarında sınırsız arabaları, sınırsız kredi kartları, sınırsız yeme-içmeleri var” şeklinde konuştu.