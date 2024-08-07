Cibiliyetsiz lafı Cemal Enginyurt'u canlı yayında delirtti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki gün önceki konuşmasında, Hamas lideri Haniye'nin ölümünün ardından yas tutmayan ve Instagram'ın süresiz kapatılmış olmasını eleştirenlere tepki göstererek bu kesime karşı 'Cibiliyetsiz' ve 'Ev Zencisi' hitabında bulunmuştu.

Demokrat Parti genel başkan yardımcısı Cemal Enginyurt katılmış olduğu Szc Tv'deki canlı yayında Erdoğan'ın bu sözlerine tepki gösterdi. Türk milletine sözlenen cibiliyetsiz ve ev zencisi hakaretinin ardından "Bizim soyumuz da belli, milliyetimizde! Biz yüce Türk Milletiyiz!" diye haykıran Enginyurt, açıklamalarını "Bizi azarlamakla, hakaret etmekle korkutamazsın. Senden korkmuyoruz, yeter artık!” sözleriyle sürdürdü.

Enginyurt canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"SENİN PARTİNDEN DEĞİLİZ, OLMAYACAĞIZ DA. AMA SEN 85 MİLYONUN CUMHURBAŞKANI OLMAK ZORUNDASIN"

Dün konuşmayı hep birlikte dinledik değil mi? Erdoğan 'Cibiliyetsiz' ve 'Ev kölesi' dedi değil mi? Ben Erdoğan'a seslenmek istiyorum bu vesileyle. Recep Tayyip, Biz insanız. Biz 85 milyonluk Türk milletinin bir parçasıyız. Muhalif olabiliriz, Senin partinden değiliz, olmayacağız da. Ama sen 85 milyonun Cumhurbaşkanı olmak zorundasın. Biz Haniye öldü diye üzüldük ama Haniye'ye yas ilan etmeni de kabullenmedik. Dedik ki Haniye devlet başkanı değildir. 53 bin depremzedeye yas ilan etmedin dedik. 33 asker şehit oldu yas ilan etmedin dedik. Gabar'da 13 vatan evladı şehit oldu

yas ilan etmedin dedik. Ama sen Haniye'ye yas ilan edildiğinden dolayı gösterdiğimiz hassasiyetimize cibiliyetsizlik dedin.

"EĞER CİBİLİYETSİZ ARIYORSAN HANİYE ÖLDÜĞÜNDE BAŞSAĞLIĞI BİLE DİLEMEYEN MAHMUT ABBAS'TA ARA"

Erdoğan eğer cibiliyetsiz arıyorsan Ermenileri Azerileri karşısında destekleyen Doğu Türkistan'da zulüm yoktur deyip Çin'in yanında yer alan ve Haniye öldüğünde başsağlığı bile dilemeyen ve Hamas'ı terör örgütü gören Filistin devlet başkanı Mahmut Abbas'ta ara cibiliyetsizi. Ve o Mahmut Abbas'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşturmak isteyenlerde ara.

"BİZİM SOYUMUZ DA BELLİ, MİLLİYETİMİZDE! BİZ YÜCE TÜRK MİLLETİYİZ!"

Yeter Erdoğon yeter! Biz cibiliyetsiz değiliz. Bizim soyumuz da belli, milliyetimizde! Biz yüce Türk Milletiyiz! Bizi azarlamakla, hakaret etmekle korkutamazsın. Senden korkmuyoruz! Yeter artık”