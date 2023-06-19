Çıbrıka nelere iyi gelir

Çıbrıka yüzyıllardır Anadolu biliniyor. Vücutta ödem birikmesini engelliyor. İşte çıbrıkanın yararları…

Çıbrıka nelere iyi gelir

Kurutularak baharat haline getirilir. Her öğünde yemeklere lezzet katmak için kullanılır.
Tohum ekildikten sonra fideleri büyür ve eflatun renginde çiçekler açıyor. Çiçeklenme döneminde kökleri ile beraber toplanıp kurutuluyor. Öğütülerek tüketime hazır hale getiriliyor. İçeriğinde kekik gibi güçlü antibakteriyel maddeler barındırıyor. Özellikle ödem atmada güçlü bir ot…

Mercimek otu, çubritsa, çıbrıka, çibriska, çubriza, geyikotu ve zater gibi isimlerle de biliniyor.

YARARLARI NELER?

Mevsim geçişlerinde artan hastalıkları önlemek için özellikle çorbalara eklenerek tüketilmesi tavsiye edilir. Bu sayede bağışıklığı güçlendirerek vücudun enerji oranını artırır.
İdrar hastalıkları toplumda hemen hemen herkesin yaşadığı sağlık sorunlarından biridir. Bu sorun beraberinde böbrek ve mesane de taş oluşumuna da neden olur. Bunun önüne geçmek için hem vücudun sıvı oranını artırmak gerekir. Hem de idrarı söktürmek.

Mercimek otu bu bakımından etkili otlardan biridir. Kaynamış bir bardak suyun içine bir tatlı kaşığı mercimek otu atıp biraz limon sıkarak her gün bir bardak tüketmekte fayda var.
Çeşitli hastalıklardan ötürü vücutta oluşan ödem gibi rahatsızlıkları atmada güçlü bir ottur. İltihabı temizleyerek özellikle kemik ve kas sağlığını da olumlu etkiler.

Hazımsızlık sorunu yaşayan kişilerin kahvaltıda mutlaka tüketilmesi önerilir. Özellikle alternatif tıp uzmanları mercimek otunun sindirimi rahatlattığını vurguluyor. Bağırsaklardaki besin atıklarını temizleyerek daha sağlıklı çalışmasını destekler. Kandaki enfeksiyonlu hücreleri de atmada etkili olduğu bilinir.

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