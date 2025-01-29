Çiçeği burnunda AKP’li Kürşad Zorlu’dan ilk açıklama. Uzun süre sessiz kalmıştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

İYİ Parti'den istifa etmesinin ardından AKP saflarına katılan ve rozet töreni tepkilere sebep olan AKP’li Kürşad Zorlu sessizliğini bozdu. Zorlu, kendisine yapılan eleştirilere "Hepsinin başımın üstünde yeri var. Ama yalan ve siyaset kültürünün de bir parçası olmayacağım" dedi.

Eski İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, partisinden istifa etmesinin ardından AKP saflarına katılmıştı. 21 Ocak tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen AKP İl Kongresi'nde düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kürşad Zorlu'ya rozet taktığı tören tepkilere neden oldu.

AKP'Lİ OLARAK İLK AÇIKLAMA

Öte yandan Kürşad Zorlu'nun İYİ Parti'den istifa edip AKP saflarına katılması da büyük tepkilere neden olmuştu. Tüm bu yaşananların ardından bugün gerçekleşecek AKP Grup Toplantısı öncesi Kürşad Zorlu ilk kez bir AKP'li olarak açıklamalar yaptı.

"Benim için önemli bir gün” diyen Zorlu, “Yeni bir sürece girdik. Türk milletinin bir evladı olarak polemik siyasetinin hep dışında kalmaya çalıştım. Bundan sonra da öyle olacak" ifadelerini kullandı.

“YALAN VE SİYASET KÜLTÜRÜNÜN DE BİR PARÇASI OLMAYACAĞIM”

Zorlu açıklamalarının devamında şunları söyledi, "Bu süreçte bana destek veren, yanımda olan, oy veren vatandaşlarımızın birtakım eleştirilerini de saygıyla karşılıyorum. Hepsinin başımın üstünde yeri var. Ama yalan ve siyaset kültürünün de bir parçası olmayacağımı söylemek istiyorum. Şimdi ülkemiz ve aziz milletimiz için çözüm üretme ve icraat zamandır. Dün olduğu gibi bundan böyle de Türk milletinin menfaatleri ve geleceği için çalışmaya devam edeceğim."

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