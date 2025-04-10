Çiçeği burnunda yandaş yazar, CHP’li seçmeni aşağıladı! Erdoğan’ın imzasıyla bugün atanmıştı…

Erdoğan’ın imzasıyla Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu’na atanan yandaş yazar Ali Saydam, köşesinde İmamoğlu’nun destekleyen vatandaşlara sataştı. Saydam, “cazgırlığa, provokasyona, kriminal olanı desteklemeye, tencere tava çalmaya devam edecekler” ifadeleri dikkat çekti.

SAYDAM’DAN CHP’Lİ SEÇMENE HAKARET

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, ‘yolsuzluk’ iddiaları kapsamında tutuklanmıştı. Silivri Cezaevi’nde bulunan İmamoğlu’na ilişkin yandaş yazarlar köşe yazılarında değinmeye devam ediyor. Bu sefer Yeni şafak yazarı Ali Saydam İmamoğlu’nu hedef alarak CHP’li seçmenleri ‘cazgırlık’ yapmakla suçladı.

“BELLİ Kİ CAZGIRLIĞA DEVAM EDECEKLER”

Saydam, köşesinde CHP’li seçmenleri İmamoğlu üzerinden, “Peki, Ekrem İmamoğlu’nun suçu sabit görülüp mahkûm olması hâlinde içine düşecekleri durum hazin olmayacak mıdır?.. Belli ki cazgırlığa, provokasyona, kriminal olanı desteklemeye, tencere tava çalmaya devam edecekler… Yine bir hüzün çöktü ki sormayın…” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’IN YENİ ATAMALARINDA YER ALDI

Daha bugün Resmi Gezete’de AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu’na Yeni şafak yazarı Ali Saydam atanmıştı. Saydam İletişim alanında kariyer yapmıştı. Şu anda Yeni Şafak’ta köşe yazarlığı görevinde bulunuyor.

ALİ SAYDAM KİMDİR?

Ali Saydam, 14 Aralık 1946 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Türk gazeteci, yazar, iletişim danışmanı ve akademisyen kimliğiyle bilinen Saydam, uzun yıllardır medya ve iletişim alanında görevler yer aldı.

Gazetecilik kariyerine Hey Dergisi'nde başlayan Saydam, daha sonra Karacan Yayınları, Sabah Gazetesi Dergi Grubu ve Güneş Yayınları gibi medya kuruluşlarında yöneticilik faaliyetinde bulundu. 1990 yılında kurduğu Bersay İletişim Danışmanlığı ile iletişim sektörüne adım attı. Halen bu kuruluşta Onursal Başkan olarak görev yürütüyor. Saydam, şu anda Yeni Şafak’ta köşe yazarlığı görevini yürütüyor.