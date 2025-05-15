'Çiçek Abbas' filmi Afyonkarahisar'da gerçek oldu! Otomobil takozda kaldı: Sahibi şokta

Olay, kent merkezi Nazmi Saatçi Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, bir vatandaş polisi arayarak park halindeki aracının lastiklerinin çalındığını bildirip yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, düzenlediği operasyonla zanlıları gözaltına aldı. Şahısların işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Öte yandan, lastikleri çalınıp takozlar üzerinde bırakılan otomobil, dikkat çekici görüntüler oluşturdu.
Yaşanan hırsızlık olayı, 1982 yılında çekilen İlyas Salman ile Şener Şen’in başrolünü paylaştığı ’Çiçek Abbas’ filmini hatırlattı.