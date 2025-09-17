Çiçek Dilligil'in oğlu cinsiyet değiştirmişti! Son hali gündem oldu

Amerika'da yaşayan 1997 doğumlu Ayda Öztoprak, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarında görülen değişimi ile gündem oldu.

Dudak dolsusu yaptıran Ayda Öztoprak, kıyafetleri ile de dikkat çekiyor.

"HEVES DEĞİL, MARJİNAL BİR DURUM DEĞİL"

Çocuğunun cinsiyet değişmesiyle iligli daha önce açıklama yapan oyuncu Çiçek Dilligil, "26 yaşında, artık bir birey. Aile olarak çocuğumuzun yanındayız. Adı artık Ayda. Uzun da bir süreç içerisinde, bu sabah uyandım, 'hadi' diye bir süreç değil. Heves ve marjinal bir durum da değil." ifadelerini kullanmıştı.

