Çiçek Dilligil'in oğlu cinsiyet değiştirmişti! Son hali gündem oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Çiçek Dilligil'in oğlu cinsiyet değiştirmişti! Son hali gündem oldu

Oyuncu Çiçek Dilligil ile şarkıcı Bora Öztoprak'ın oğlu Ardahan Öztoprak, cinsiyet değiştirerek kadın olmuş adını "Ayda" olarak değiştirmişti. "Ayda"nın son hali gündem oldu.

Amerika'da yaşayan 1997 doğumlu Ayda Öztoprak, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarında görülen değişimi ile gündem oldu.

cicek-dilligil-in-oglu-cinsiyet-degisimiyle-19057451-3074-m.png

Dudak dolsusu yaptıran Ayda Öztoprak, kıyafetleri ile de dikkat çekiyor.

cicek-dilligil-in-oglu-cinsiyet-degisimiyle-19057452-547-m.png

"HEVES DEĞİL, MARJİNAL BİR DURUM DEĞİL"

Çocuğunun cinsiyet değişmesiyle iligli daha önce açıklama yapan oyuncu Çiçek Dilligil, "26 yaşında, artık bir birey. Aile olarak çocuğumuzun yanındayız. Adı artık Ayda. Uzun da bir süreç içerisinde, bu sabah uyandım, 'hadi' diye bir süreç değil. Heves ve marjinal bir durum da değil." ifadelerini kullanmıştı.

cicek-dilligil-in-oglu-cinsiyet-degisimiyle-19057452-4669-m.png

cicek-dilligil-in-oglu-cinsiyet-degisimiyle-19057452-9906-m.png

5 yaşındaki çocuğunu katletmişti! Ortaya çıkan ayrıntılar kahretti5 yaşındaki çocuğunu katletmişti! Ortaya çıkan ayrıntılar kahretti

Anne ve bebeğinin hayatını kaybettiği 'kaza'da yeni gelişme! Doktor 'baba' tutuklandıAnne ve bebeğinin hayatını kaybettiği 'kaza'da yeni gelişme! Doktor 'baba' tutuklandı

Son Haberler
Spot piyasada doğal gaz fiyatları! (16 Eylül 2025)
Spot piyasada doğal gaz fiyatları! (16 Eylül 2025)
Gazeteci Deniz Zeyrek’ten bakana ağır suçlama! “Ya içeceksin ya boğulacaksın…”
Gazeteci Deniz Zeyrek’ten bakana ağır suçlama! “Ya içeceksin ya boğulacaksın…”
'Bi Umut' öyküsünü beyazperdeye taşıyor
'Bi Umut' öyküsünü beyazperdeye taşıyor
Spot piyasada elektrik fiyatları! (17 Eylül 2025)
Spot piyasada elektrik fiyatları! (17 Eylül 2025)
5 yaşındaki çocuğunu katletmişti! Ortaya çıkan ayrıntılar kahretti
5 yaşındaki çocuğunu katletmişti! Ortaya çıkan ayrıntılar kahretti