Çiçek ekmek 3 yapraklı yoncaya döndü. Utanın

Düzenleme: Züleyha Öncü
Çiçek ekmek 3 yapraklı yoncaya döndü. Utanın

Sosyal medyada çok konuşulacak bir paylaşım yapıldı. İddialara göre Bartın'da bir zincir market, normalde 6-7 parçadan oluşan çiçek ekmeğin parçalarını 3'e düşürdü.

Son dönemde yaşanan artan enflasyon ve gıda fiyatlarındaki yükseliş, market raflarındaki etiketlerde somut bir şekilde hissedilirken hayat pahalılığının en net yansımalarından biri ise ekmek fiyatlarındaki artışlarla karşımıza çıktı. Özellikle, uzun yıllardır pek çok sofranın vazgeçilmezi olan “çiçek ekmeği” gibi ürünlerdeki değişim, tüketicileri ve esnafı derinden etkiliyor.

6-7 PARÇALIK ÇİÇEK EKMEĞİN PARÇALARI 3’E DÜŞTÜ

Çiçek ekmeğin fiyatında yaşanan artış, sadece bir rakamın yükselmesiyle değil, ekmek dilimlerinin sayısının azalmasıyla da kendini gösterdi. Eskiden 6-7 dilim olarak satılan çiçek ekmek bir zincir markette sadece 3 dilimle satılmaya başlandı.

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FİYATI PAYLAŞILMADI

Sosyal medyada gündeme gelen bu paylaşımın ardından gramajı düşen ekmeğin fiyatında da bir değişiklik olup olmayacağı merak konusu oldu.

Fırıncılar, ekonomik sıkıntılarla boğuşurken, tüketiciler de daha dikkatli harcama yapmak zorunda kalacak gibi görünüyor.

Ekmek gibi temel bir gıda maddesindeki fiyat artışları, genel ekonomik durum hakkında da önemli ipuçları verirken sadece ekmek dilimlerinin azalmasıyla değil, aynı zamanda ailelerin sofralarındaki yerinde sayı azalmasıyla da ekonominin genel seyrine ilişkin endişeleri artırmasına yol açtı.

SOSYAL MEDYADAN 3 PARÇALI EKMEĞE YAPILAN YORUMLAR

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