Çiçek sektöründen yılın ilk çeyreğinde rekor ihracat

Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde 80 ülkeye karanfil ağırlıklı olmak üzere 56,2 milyon dolarlık çiçek ihracatı gerçekleştirildi.

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine, çiçek sektörünün örtü altı ve açık alan olmak üzere yıl boyunca üretim yapabildiğini ve bu durumun ihracata olumlu yansıdığını söyledi.

Yurt dışına sadece özel günlerde değil düzenli taze çiçek gönderildiğini belirten Yılmaz, "Birçok ilde üretim yapıyoruz. Önceden özellikle kesme çiçekte 8 aylık dilimde ihracat gerçekleştirebiliyorduk. Yayladaki üretimlerimizle artık bu süreyi 12 aya çıkarabildik. Dış mekanda zaten ürünlerimiz sürekli stoklu üretiliyor." dedi.

Yılmaz, üretimle birlikte ihracatın da arttığını ve özellikle 2025'e güzel bir başlangıç yaptıklarını ifade etti.

Yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15'lik artışla 56,2 milyon dolarlık ihracata imza attıklarını bildiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"SPREY KARANFİLDE DÜNYADA EN FAZLA ÜRETİMİNİ VE İHRACATINI YAPAN ÜLKEYİZ"

En fazla Hollanda'ya ihracat yaptıklarını anlatan Yılmaz, Azerbaycan, Gürcistan, Almanya, İngiltere, Rusya, Türkmenistan, Özbekistan, Cezayir ve Irak'ın önemli pazarlardan olduğunu vurguladı.

Yılmaz, ihracatta geçen yılın aynı dönemine göre Hollanda'ya yüzde 16, Azerbaycan'a yüzde 27, Rusya'ya yüzde 161 oranlarında artış yaşandığını aktararak, şöyle devam etti:

"80 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz, hemen hemen her ay aynı ülkelere düzenli olarak mal gönderiyoruz. Bizim ürünlerimiz sadece yılda bir defa, iki defa ihracatı gerçekleştirilen ürünler değil. Örneğin Hollanda'ya her hafta ürün gönderiliyor, taze taze pazara sunmak için. Karanfil en önemli ihraç kalemimiz. Özellikle sprey (kapalı) karanfilin en çok üretimini ve ihracatını yapan ülkeyiz. Bunun yanında standart karanfil üretiminde de güçlüyüz. Hüsnüyusuf (Dianthus Barbatus) dediğimiz çiçeği son yıllarda pazara sunduk, potansiyeli her geçen gün artıyor. Kesme yeşillikler de bizden yoğun istenilen çeşitler."